Resultado da Mega-Sena hoje: veja os números sorteados e apostas ganhadoras

A Mega-Sena 3064 será nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026, com prêmio em R$ 52 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso desta terça-feira chama a atenção pelo valor acumulado do prêmio principal. O resultado da Mega-Sena 3064 será após o sorteio, com as dezenas e as faixas de premiação.

Que horas será o sorteio da Mega-Sena 3064?

O sorteio do concurso 3064 da Mega-Sena acontece às 21h desta terça-feira (29). Dessa forma, a realização ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Antes do início do sorteio, os apostadores ainda têm algumas horas para registrar seus jogos. Entretanto, o horário de encerramento das apostas é 20h, uma hora antes da realização do concurso.

Como apostar na Mega-Sena hoje?

Quem pretende concorrer ao prêmio de R$ 52 milhões pode fazer a aposta até as 20h. Os jogos podem ser registrados nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias CAIXA.

Além disso, a aposta simples da Mega-Sena permite escolher seis dezenas entre 1 e 60 e custa R$ 6.

Confira as principais informações do concurso:

Concurso: 3064

3064 Data: terça-feira, 29 de setembro de 2026

terça-feira, 29 de setembro de 2026 Horário: 21h

21h Prêmio estimado: R$ 52 milhões

R$ 52 milhões Apostas: até 20h

até 20h Aposta simples: R$ 6

R$ 6 Local do sorteio: Espaço da Sorte, São Paulo

Espaço da Sorte, São Paulo Transmissão: canais oficiais da Caixa

Resultado da Mega-Sena 3064

As dezenas sorteadas no concurso 3064 ainda serão divulgadas após a realização do sorteio.

Dezenas sorteadas:

25 – 04 – 20 – 27 – 48 – 10

Após o sorteio, portanto, também serão conhecidas as apostas vencedoras nas faixas de seis, cinco e quatro acertos.

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