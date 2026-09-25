Resultado da Mega-Sena: única aposta do ES fatura bolada
Confira as dezenas sorteadas
O concurso 3062 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (24), terminou sem ganhador na faixa principal. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou para R$ 45 milhões no próximo concurso.
As dezenas sorteadas foram 05, 09, 11, 17, 18 e 38. Apesar de nenhum apostador ter levado o prêmio máximo, 86 apostas acertaram cinco números e garantiram a quina, com prêmio individual de R$ 19.736,75.
Aposta de Cariacica acerta cinco dezenas
Entre as apostas premiadas com cinco acertos, uma foi registrada no Espírito Santo. O bilhete saiu em Cariacica, na Grande Vitória, e garantiu um prêmio de R$ 19.736,75.
De acordo com os dados da premiação, a aposta vencedora foi registrada, com seis números escolhidos em uma aposta simples realizada de forma física.
Além da quina, o concurso 3062 registrou 5.065 apostas vencedoras na quadra, faixa destinada aos jogadores que acertaram quatro das seis dezenas. Cada uma dessas apostas recebeu R$ 552,38.
Próximo sorteio da Mega-Sena
Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena volta a ficar acumulado e chega a R$ 45 milhões para o próximo concurso.
Entretanto, o valor milionário deve movimentar as apostas em todo o país. Para tentar conquistar o prêmio principal, o jogador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre as 60 disponíveis no volante da Mega-Sena.
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