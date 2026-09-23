Resultado da Powerball: veja quem faturou os R$ 1,71 bilhão

O resultado da Powerball desta quarta-feira (23) é aguardado por milhares de apostadores nos Estados Unidos e também por brasileiros que acompanham uma das loterias mais conhecidas do mundo. O concurso desta noite coloca em jogo um prêmio estimado em US$ 332 milhões.

O sorteio acontece nesta quarta-feira e os números oficiais serão divulgados após a realização do concurso. Nesta página, você poderá conferir a combinação completa, o número da Powerball, o multiplicador Power Play e as informações sobre os ganhadores.

Resultado da Powerball de hoje, quarta-feira (23)

Números sorteados:

[AGUARDE O SORTEIO]

Powerball:

[NÚMERO]

Power Play:

[MULTIPLICADOR]

Assim que o sorteio for realizado, os números serão atualizados nesta matéria para que os apostadores possam conferir os bilhetes.

Quanto a Powerball vai pagar hoje?

A estimativa para o prêmio principal do concurso desta quarta-feira é de US$ 332 milhões. Esse é o valor anunciado para o jackpot caso o vencedor opte pelo recebimento em parcelas ao longo dos anos.

Para quem prefere receber o dinheiro de uma só vez, a estimativa do cash value, ou valor em dinheiro, é de aproximadamente US$ 141,7 milhões, antes dos impostos aplicáveis.

O valor do prêmio pode mudar conforme a arrecadação e as apostas registradas para o concurso.

Que horas acontece o sorteio da Powerball?

Os sorteios da Powerball são realizados às 22h59 no horário do Leste dos Estados Unidos (ET). A modalidade tem sorteios às segundas, quartas e sábados.

Por causa do fuso horário, o resultado pode ser divulgado no Brasil já durante a madrugada de quinta-feira, dependendo do horário de referência utilizado.

Números da Powerball: como funciona?

Para participar, o jogador precisa escolher cinco números entre 1 e 69. Além deles, também deve selecionar um número da Powerball, entre 1 e 26.

Existe ainda o Power Play, recurso que pode multiplicar determinados prêmios, conforme o resultado do sorteio e as regras da modalidade. A aposta básica custa US$ 2.

Quem acertar os números da Powerball leva os US$ 332 milhões?

Não necessariamente.

O valor de US$ 332 milhões corresponde à estimativa do jackpot. Se houver mais de um bilhete vencedor na faixa principal, o prêmio é dividido entre os ganhadores.

Além do jackpot, a Powerball possui outras faixas de premiação para diferentes combinações de acertos.

Porém, no concurso anterior, realizado na segunda-feira (21), os números foram 02, 07, 09, 17 e 58, com a Powerball 20 e Power Play de 2x. Não houve vencedor do jackpot, o que contribuiu para elevar a estimativa do prêmio desta quarta-feira.

Resultado da Powerball de 23 de setembro

Depois do sorteio, confira nesta seção a combinação oficial:

Powerball – 23/09/2026

[NÚMERO 1] – [NÚMERO 2] – [NÚMERO 3] – [NÚMERO 4] – [NÚMERO 5]

Powerball: [NÚMERO]

Power Play: [X]

Assim, além dos números, será necessário verificar a quantidade de vencedores em cada faixa e o valor efetivamente destinado aos ganhadores.

Próximo sorteio da Powerball

Caso ninguém acerte as cinco bolas brancas e a Powerball, o jackpot acumulará para o próximo concurso.

A Powerball realiza seus sorteios três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sábados.

Por isso, após a divulgação desta quarta-feira, haverá uma nova estimativa de prêmio para o próximo sorteio.

Entretanto, os valores divulgados para a Powerball são estimativas e podem sofrer alterações. O resultado oficial estará nos canais da loteria após a realização do sorteio.

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