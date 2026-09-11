Resultado da Quina 7114: aposta de cidade do ES acerta quatro números e leva R$ 13,4 mil

O concurso 7114 da Quina foi realizado na quinta-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 05, 21, 43, 51 e 54.

Nenhuma aposta acertou os cinco números do concurso, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio, conforme as regras da modalidade.

No Espírito Santo, uma aposta registrada em Serra foi premiada ao acertar quatro dezenas. O bilhete foi feito na Portal da Sorte Loteria Portal da Sorte Ltda e recebeu o valor de R$ 13.493,32.

A aposta vencedora foi realizada de forma física e garantiu o prêmio na faixa de quatro acertos. A Quina também premia jogadores que acertam dois e três números.

Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas selecionadas, maiores são as chances de acerto, mas o valor da aposta também aumenta.

A loteria oferece ainda opções como a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em vários concursos consecutivos.

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