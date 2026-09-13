Resultado da Quina 7116: prêmio pode chegar a R$ 31 milhões

A Quina pode pagar um prêmio estimado em R$ 31 milhões no concurso 7116, sorteado neste domingo (13). O valor será destinado ao apostador que acertar as cinco dezenas da loteria. Confira o resultado e saiba como funciona a premiação.

Resultado da Quina 7116

O resultado da Quina 7116 é divulgado pela Caixa Econômica Federal após o sorteio. As dezenas apresentadas nesta matéria são organizadas em ordem crescente, e não na sequência em que foram sorteadas.

Números sorteados na Quina 7116:

[INSERIR DEZENAS]

Quem pode ganhar na Quina?

Para receber um prêmio, o apostador precisa acertar dois, três, quatro ou cinco números sorteados. O valor destinado a cada faixa é dividido igualmente entre os ganhadores.

Caso não haja acertadores em uma das faixas, o prêmio acumula para o concurso seguinte, dentro da mesma faixa de premiação.

Do total destinado à premiação, 35% são destinados aos acertadores da quina, 19% para a quadra, 20% para o terno e 11% para o duque. Parte dos valores também é destinada ao prêmio da Quina de São João, conforme as regras das Loterias Caixa.

Como receber o prêmio da Quina?

O ganhador deve apresentar o bilhete premiado e documentos de identificação, como RG e CPF, para solicitar o pagamento em uma agência da Caixa.

Prêmios de menor valor podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, dentro do limite estabelecido pelas Loterias Caixa. Para valores maiores, o pagamento é realizado nas agências da Caixa.

Os apostadores também devem ficar atentos ao prazo para resgate do prêmio, já que valores não retirados dentro do período previsto são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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