Resultado Lotofácil 3787: oito cidades do Espírito Santo são premiadas
O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O concurso 3787 da Lotofácil terminou sem ganhadores na faixa principal. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e acumulou o prêmio máximo para o próximo concurso.
Os números sorteados foram: 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 e 24.
Com o resultado, a estimativa de prêmio para o concurso 3788, marcado para quinta-feira (24), é de R$ 5 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio está em R$ 1.335.356,54.
Além disso, a Lotofácil possui valores acumulados para outras modalidades. O montante destinado ao concurso final zero (3790) está em R$ 1.955.816,29, enquanto o acumulado para o Sorteio Especial da Independência chega a R$ 2.933.724,57.
Mas, mesmo sem apostas vencedoras com 15 acertos, apostadores do Espírito Santo foram premiados. Ao todo, 11 apostas feitas no Estado acertaram 14 números e receberam R$ 1.086,93 cada.
Os bilhetes premiados foram registrados em Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vitória.
Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Assim, os prêmios são pagos para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726