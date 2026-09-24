Resultado Lotofácil 3787: oito cidades do Espírito Santo são premiadas

O concurso 3787 da Lotofácil terminou sem ganhadores na faixa principal. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e acumulou o prêmio máximo para o próximo concurso.

Os números sorteados foram: 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 e 24.

Com o resultado, a estimativa de prêmio para o concurso 3788, marcado para quinta-feira (24), é de R$ 5 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio está em R$ 1.335.356,54.

Além disso, a Lotofácil possui valores acumulados para outras modalidades. O montante destinado ao concurso final zero (3790) está em R$ 1.955.816,29, enquanto o acumulado para o Sorteio Especial da Independência chega a R$ 2.933.724,57.

Mas, mesmo sem apostas vencedoras com 15 acertos, apostadores do Espírito Santo foram premiados. Ao todo, 11 apostas feitas no Estado acertaram 14 números e receberam R$ 1.086,93 cada.

Os bilhetes premiados foram registrados em Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vitória.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Assim, os prêmios são pagos para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

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