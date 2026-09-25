Resultado Lotofácil 3788: 2 bilhetes do Espírito Santo são premiados

A Lotofácil acumulou no concurso 3788, sorteado nesta quinta-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com ninguém levando o prêmio principal, a estimativa para o próximo concurso, nesta sexta-feira (25), é de R$ 9 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.

No Espírito Santo, duas apostas aparecem entre as que acertaram 14 números. Uma delas foi registrada em Cariacica, na Lotérica Vida Mansa. O bolão recebeu prêmio de R$ 2.929,04.

A outra aposta capixaba saiu em Vila Velha e foi realizada por canais eletrônicos. A aposta simples recebeu R$ 2.929,06 pelos 14 acertos.

O valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 4.087.321,38. Já o montante reservado para o concurso de final zero, de número 3790, está em R$ 2.399.681,58. Outros R$ 3.599.522,52 estão acumulados para o Sorteio Especial da Independência.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

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