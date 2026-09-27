Resultado Lotofácil 3790: bilhete único leva bolada milionária
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O concurso 3790 da Lotofácil teve uma aposta vencedora dos 15 números neste domingo (27). O jogo premiado foi registrado em Capim Branco, em Minas Gerais, e garantiu R$ 6.473.807,39 ao ganhador.
As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 25. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Segundo as informações do concurso, a aposta vencedora foi feita na lotérica Chave da Sorte, da Comercial Daher Ltda ME. O bilhete foi uma aposta simples e física.
A Caixa estima em R$ 2 milhões o prêmio do próximo concurso da Lotofácil, previsto para esta segunda-feira (28).
O valor acumulado destinado ao Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 5.274.944,43.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
O jogador também pode utilizar a Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação por vários concursos consecutivos.
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