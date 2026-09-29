Resultado Lotofácil 3791: aposta simples fatura bolada milionária

O concurso 3791 da Lotofácil teve uma aposta vencedora na faixa principal. O sorteio aconteceu ontem, segunda-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25.

Um bolão registrado em Natal, no Rio Grande do Norte, acertou os 15 números. A aposta foi realizada na Casa da Sorte e garantiu um prêmio de R$ 1.612.688,44.

O próximo concurso acontece nesta terça-feira (29). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

O valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3800, está em R$ 260.111,04. Já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 5.665.111,01.

Na Lotofácil, o jogador pode escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiação para apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

O apostador pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números. Já a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

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