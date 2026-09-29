Resultado Lotofácil 3791: aposta simples fatura bolada milionária
O próximo concurso acontece nesta terça-feira (29).
O concurso 3791 da Lotofácil teve uma aposta vencedora na faixa principal. O sorteio aconteceu ontem, segunda-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25.
Um bolão registrado em Natal, no Rio Grande do Norte, acertou os 15 números. A aposta foi realizada na Casa da Sorte e garantiu um prêmio de R$ 1.612.688,44.
O próximo concurso acontece nesta terça-feira (29). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.
O valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3800, está em R$ 260.111,04. Já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 5.665.111,01.
Na Lotofácil, o jogador pode escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiação para apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
O apostador pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números. Já a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726