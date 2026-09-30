Resultado Lotofácil 3792: 3 apostas dividem prêmio milionário

Três apostas acertaram os 15 números do concurso 3792 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada prêmio ficou em pouco mais de R$ 510 mil.

Os números sorteados foram: 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 23 – 24 – 25.

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Uma das apostas vencedoras foi registrada pelos canais eletrônicos em Feira de Santana, na Bahia. O jogo simples recebeu R$ 510.692,66.

Outra aposta que acertou as 15 dezenas saiu de Araxá, em Minas Gerais. O jogo foi feito na Luck Loterias e também garantiu R$ 510.692,66.

O terceiro prêmio principal saiu para Juiz de Fora, também em Minas Gerais. Neste caso, um bolão registrado na Linhares da Sorte acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 510.692,35.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (30). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Já o valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3800, está em R$ 507.220,39. Para o Sorteio Especial da Independência, o montante acumulado informado chega a R$ 6.035.775,04.