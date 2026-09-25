Resultado Lotofácil hoje: confira as dezenas sorteadas e quem levou os R$ 9 milhões
Confira as dezenas sorteadas no concurso
O resultado da Lotofácil 3789 será nesta sexta-feira (25), após o sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal. O concurso está marcado para as 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio estimado para o concurso desta sexta-feira é de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O valor ficou acumulado após o concurso anterior não registrar ganhador na faixa principal.
Resultado da Lotofácil 3789
As dezenas sorteadas no concurso desta sexta-feira (25) serão:
13 – 14 – 06 – 07 – 25 – 23 – 19 – 15 – 17 – 09 – 12 – 16 – 18 – 08 – 11
Após a realização do sorteio, esta página passará por atualização com as dezenas oficiais da Lotofácil 3789, além das informações sobre o número de apostas vencedoras em cada faixa de premiação.
Último resultado da Lotofácil
No concurso 3788, realizado na quinta-feira (24), ninguém acertou as 15 dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou para o sorteio desta sexta-feira.
Os números sorteados no concurso anterior foram:
01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
Além da faixa principal, a Lotofácil também contempla apostas que acertam 11, 12, 13 ou 14 números. O valor pago em cada faixa varia conforme a arrecadação e a quantidade de ganhadores.
Onde acompanhar o sorteio
O sorteio da Lotofácil 3789 acontece a partir das 21h desta sexta-feira (25). Depois da extração, a Caixa divulga oficialmente as dezenas e o rateio do concurso.
A transmissão pode ser pelos canais oficiais das Loterias Caixa. O resultado também fica disponível no portal da instituição após a confirmação do sorteio.
Atualização: o resultado estará nesta página assim que as dezenas da Lotofácil 3789 saírem oficialmente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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