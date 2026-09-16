Resultado Mega-Sena 3058: apostas capixabas faturam prêmios
Os números sorteados foram 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60.
O concurso 3058 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve apostas premiadas em diferentes cidades do Espírito Santo. Os números sorteados foram 14 – 23 – 53 – 56 – 57 – 60.
No Sul do Espírito Santo, apostadores de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Marataízes e Piúma acertaram quatro dezenas e receberam o prêmio destinado à quadra. Cada aposta simples premiada com seis números teve valor de R$ 1.185,42.
Em Cachoeiro de Itapemirim, três apostas foram contempladas com quatro acertos. Os jogos foram registrados na Loteria da Real, Loteria Jogo Certo e também por canais eletrônicos da Caixa.
Outras cidades do Sul capixaba também tiveram apostas premiadas. Em Alegre, Guaçuí, Marataízes e Piúma, houve registros de apostas com quatro acertos no concurso.
Além da região Sul, apostas de municípios como Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Colatina, Guarapari, Aracruz, Domingos Martins e Nova Venécia também apareceram na lista de premiados do Espírito Santo.
O levantamento das apostas premiadas mostra apenas os resultados das faixas de premiação registradas no Estado. As apostas identificadas tiveram acertos na quadra, com valores que variaram conforme a modalidade e quantidade de participantes em bolões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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