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Resultado Mega-Sena 3063: 2 apostas do ES faturam prêmio

Os números sorteados foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48.

Imagem ilustra bilhete com o resultado da mega sena de ontem
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3063 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48.

No Espírito Santo, duas apostas de São Mateus chegaram perto do prêmio principal. Os jogos acertaram cinco das seis dezenas e receberam R$ 73.111,35 cada. As duas apostas foram registradas na Loterias O Zebrão e eram jogos simples de seis números.

O concurso também premiou apostas capixabas que acertaram quatro dezenas. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, três registros aparecem entre os premiados com a quadra, sendo dois na BH Sul Loterias e um na Loteria da Real. Cada aposta simples indicada na relação recebeu R$ 1.322,81.

Também aparecem entre os municípios capixabas com apostas premiadas na quadra Castelo, Guaçuí, Iúna, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (29). A estimativa de prêmio é de R$ 52 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 43.527.211,47, enquanto R$ 12.180.184,91 estão acumulados para o concurso de final zero ou cinco, de número 3065.

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. Além do prêmio principal para quem acerta as seis dezenas, a modalidade também paga prêmios para apostas que acertam cinco ou quatro números.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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