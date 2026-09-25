Seminário reúne especialistas para discutir saúde mental no campo; participe

Cuidar da saúde mental se tornou um desafio para milhões de brasileiros. No meio rural, porém, esse tema ainda enfrenta obstáculos como o isolamento, as longas jornadas de trabalho, as mudanças climáticas e as pressões econômicas. Por isso, profissionais que atuam diretamente com produtores e comunidades agrícolas buscam cada vez mais conhecimento para identificar sinais de sofrimento emocional e fortalecer redes de apoio.

Com esse objetivo, o seminário Raízes que Cuidam reunirá especialistas e representantes de diferentes áreas no dia 2 de outubro, quinta-feira, das 8h às 14h, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Quem pode participar do seminário sobre saúde mental no campo?

Inédito no Espírito Santo, o seminário gratuito reúne profissionais de diferentes áreas que atuam junto a produtores e comunidades rurais. O público inclui representantes da agricultura, assistência técnica e extensão rural, saúde, assistência social, educação, cooperativismo e organizações do setor.

Essa proximidade pode facilitar a percepção de sinais de sofrimento emocional e favorecer o acolhimento de quem precisa de apoio.

A proposta busca ampliar o diálogo sobre bem-estar emocional e oferecer informações que possam contribuir para o cuidado integral das pessoas que vivem e trabalham no meio rural.

Além disso, o evento pretende fortalecer a articulação entre diferentes setores. Esse trabalho conjunto pode facilitar o acolhimento e a identificação precoce de situações de sofrimento psíquico.

Por que falar sobre saúde mental na área rural?

A saúde mental envolve o equilíbrio emocional, psicológico e social. Ela influencia a forma como cada pessoa lida com desafios, relacionamentos e decisões do dia a dia.

No campo, fatores como dificuldades econômicas, eventos climáticos extremos, isolamento geográfico e sobrecarga de trabalho podem aumentar o estresse e a ansiedade. Por isso, especialistas defendem ações de prevenção, escuta e apoio comunitário.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a promoção da saúde mental depende de ambientes mais acolhedores, do fortalecimento dos vínculos sociais e do acesso à informação qualificada.

Especialistas discutem acolhimento e cuidado

A programação contará com a participação da psicóloga Luísa Bravim, do pastor Miqueias Rolz e do psiquiatra Júlio Godoy. Além das palestras, o seminário incluirá uma roda de conversa para ampliar a troca de experiências entre os participantes.

Conforme os organizadores, o encontro busca estimular reflexões sobre os desafios emocionais vividos por trabalhadores rurais e fortalecer estratégias de apoio nas comunidades.

A iniciativa destaca, ainda, que cuidar da saúde mental significa olhar para as pessoas de forma integral. Isso inclui atenção às emoções, aos relacionamentos e às condições de vida.

O Raízes que Cuidam conta com o apoio do Sicoob, Mútua, Ifes, Senar-ES, Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Incaper e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. A Conexão Safra realiza o seminário.

SERVIÇO

Seminário: Raízes que Cuidam

Data: 2 de outubro (quinta-feira)

Horário: 8h às 14h

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Venda Nova do Imigrante

Inscrição: https://l1nk.dev/ZYPHW4E

Participação: gratuita, com vagas limitadas

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