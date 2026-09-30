SENAI oferece 16 cursos gratuitos em Cachoeiro; veja como participar
Podem participar interessados a partir dos 16 anos, desde que atendam aos critérios específicos de cada formação.
O SENAI Cachoeiro de Itapemirim abriu uma programação com 16 cursos gratuitos voltados à qualificação profissional. As primeiras turmas começam em outubro, enquanto outras terão início em novembro e dezembro.
A iniciativa, realizada em parceria com a FINDES e o Sistema Indústria, atende moradores de Cachoeiro de Itapemirim e região. As formações contemplam diferentes áreas e demandas do setor produtivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre os cursos com início em outubro estão Comprador, Desenhista Mecânico, Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, Implementação de Dashboards e Power BI, Mecânico de Motores Ciclo Otto e Planejamento Logístico e Logística Internacional.
A programação também oferece capacitações em Liderança, Planejamento e Organização dos Processos Produtivos em Rochas Ornamentais; NR11 – Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e Outras Rochas; NR10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade; e Técnicas de Controle Dimensional.
Cursos continuam em novembro e dezembro
Em novembro, começam as turmas de Fundamentos de Ciência de Dados, Análise e Inteligência Artificial; Programação de Controlador Lógico Programável (CLP); Sistemas de Injeção Eletrônica; e Projetos de Sistemas Fotovoltaicos de Microgeração.
Já em dezembro, o SENAI inicia os cursos de Inversor de Frequência e Soft-Starter e Climatização Automotiva. Todas as formações divulgadas terão aulas das 18h30 às 22h. As cargas horárias variam de 30 a 200 horas.
Podem participar interessados a partir dos 16 anos, desde que atendam aos critérios específicos de cada formação. As vagas estão sujeitas à disponibilidade.
Inscrições e informações
Os cursos serão realizados no SENAI Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados podem obter informações e fazer a inscrição pelo WhatsApp (28) 99901-1264 ou pelos telefones (28) 3515-2170, (28) 3515-2169 e (28) 3515-2168.
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