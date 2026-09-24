Sine Cachoeiro tem 129 vagas nesta quinta-feira; veja
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta quinta-feira (23), o Sine de Cachoeiro tem 129 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
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Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
As vagas
- Acabador de Mármore e Granito
- Açougueiro
- Agente de Portaria
- Almoxarife
- Analista de Planejamento
- Armador de Ferros
- Atendente de Lanchonete
- Atendente de Lanchonete
- Analista Fiscal
- Auxiliar de Estoque
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Limpeza
- Atendente Balconista
- Atendente de Balcão
- Auxiliar de Linha de Produção
- Auxiliar de Linha de Produção
- Auxiliar de Mecânico
- Auxiliar de Padeiro
- Auxiliar de Padeiro
- Auxiliar Operacional de Logística
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Consultor de Vendas
- Consultor de Vendas
- Cortador de Mármore
- Costureiro
- Costureiro
- Cozinheiro
- Embalador a Mão
- Empregada Doméstica
- Instalador e Operador de Redes Telefônicas
- Mecânico
- Soldador Montador
- Operador de Caixa
- Operador de Caixa
- Operador de Caixa
- Operador de Máquina
- Operador de Negócios
- Operador de Ponte
- Secretária
- Repositor em Supermercado
- Repositor de Mercearia
- Repositor em Supermercado
- Representante Técnico de Vendas
- Técnico Analista de Materiais
- Técnico Segurança de Trabalho
- Técnico Segurança de Trabalho
- Técnico em Atendimento e Vendas
- Técnico de Campo Civil
- Vidraceiro
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