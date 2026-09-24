Sine Cachoeiro tem 129 vagas nesta quinta-feira; veja

Nesta quinta-feira (23), o Sine de Cachoeiro tem 129 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

As vagas

Acabador de Mármore e Granito

Açougueiro

Agente de Portaria

Almoxarife

Analista de Planejamento

Armador de Ferros

Atendente de Lanchonete

Atendente de Lanchonete

Analista Fiscal

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Limpeza

Atendente Balconista

Atendente de Balcão

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Padeiro

Auxiliar de Padeiro

Auxiliar Operacional de Logística

Auxiliar de Serviços Gerais

Consultor de Vendas

Consultor de Vendas

Cortador de Mármore

Costureiro

Costureiro

Cozinheiro

Embalador a Mão

Empregada Doméstica

Instalador e Operador de Redes Telefônicas

Mecânico

Soldador Montador

Operador de Caixa

Operador de Caixa

Operador de Caixa

Operador de Máquina

Operador de Negócios

Operador de Ponte

Secretária

Repositor em Supermercado

Repositor de Mercearia

Repositor em Supermercado

Representante Técnico de Vendas

Técnico Analista de Materiais

Técnico Segurança de Trabalho

Técnico Segurança de Trabalho

Técnico em Atendimento e Vendas

Técnico de Campo Civil

Vidraceiro

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