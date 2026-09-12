Skank e munições são apreendidos durante operação em Pedra Menina
Mandado de busca foi cumprido em uma residência no distrito de Pedra Menina; um homem foi conduzido para a delegacia
Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de drogas, munições e outros materiais durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. A operação aconteceu na sexta-feira (11).
As equipes realizaram buscas em uma residência e encontraram 10,86 gramas de skank, uma planta com características semelhantes à maconha, além de um carregador de pistola calibre .380 com 18 munições intactas e um aparelho celular.
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Durante a operação, também foi empregado o cão de detecção Alga, da equipe K9, que auxiliou os policiais nas buscas dentro do imóvel.
Um homem que estava na residência foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
A ação faz parte do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas e munições na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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