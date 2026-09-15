Sorteio da Lotofácil da Independência: confira as apostas ganhadoras

O sorteio da Lotofácil da Independência acontece nesta terça-feira (15), com prêmio estimado em R$ 300 milhões. O concurso especial, de número 3780, terá o horário diferente do inicialmente anunciado pela Caixa Econômica Federal: a extração foi adiada das 11h para as 21h, no horário de Brasília.

A edição deste ano marca a 15ª realização da Lotofácil da Independência. Segundo a Caixa, o valor estimado de R$ 300 milhões representa um dos maiores prêmios já previstos para o concurso especial. A modalidade tem uma característica diferente dos concursos regulares: o prêmio principal não fica acumulado para um concurso comum caso não haja acertador na faixa máxima.

O resultado do sorteio da Lotofácil da Independência deverá ser divulgado após a realização do concurso pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Além das 15 dezenas sorteadas, a apuração também define a quantidade de apostas contempladas em cada faixa de premiação.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

A principal diferença do concurso especial está justamente na regra de distribuição do prêmio. Caso não exista nenhum acertador dos 15 números, o valor destinado à faixa principal é direcionado aos vencedores da faixa seguinte, de 14 acertos. Se também não houver ganhadores nessa categoria, a distribuição segue para a faixa seguinte, conforme as regras específicas do concurso.

Assim, o prêmio não fica simplesmente reservado para uma edição posterior da Lotofácil. A regra busca garantir a distribuição do valor entre as faixas de premiação previstas para o concurso especial.

A Lotofácil possui cinco faixas de premiação: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. A Caixa informa que a quantidade de números escolhidos em uma aposta também altera a quantidade de combinações abrangidas e, consequentemente, as probabilidades matemáticas de cada faixa.

Como funcionam as probabilidades?

Na aposta mínima da Lotofácil, são selecionados 15 números entre os 25 disponíveis. Segundo a tabela oficial da Caixa, a probabilidade matemática de acertar os 15 números com uma aposta de 15 dezenas é de uma em 3.268.760.

A Caixa também apresenta probabilidades diferentes para apostas que abrangem mais números. Com 16 números, por exemplo, a chance matemática de alcançar os 15 acertos passa para uma em 204.298. Com 17 números, chega a uma em 24.035. Para 18 números, é de uma em 4.006. Já com 19 números, a probabilidade indicada é de uma em 843, enquanto uma aposta com 20 números apresenta uma chance de uma em 211 para os 15 acertos.

Esses números, no entanto, representam apenas probabilidades estatísticas. Eles não significam que uma combinação tenha maior possibilidade de sair por características dos números anteriores. Cada resultado é definido pelo sorteio.

Por que pode dividir o prêmio entre muitas pessoas?

O valor anunciado de R$ 300 milhões corresponde ao prêmio estimado para a faixa principal. O montante efetivamente recebido por cada vencedor depende do número de apostas que acertarem a quantidade máxima de dezenas e das regras de distribuição do concurso.

Em edições anteriores, houve situações em que o prêmio principal foi para dezenas de apostas. Na edição de 2025, por exemplo, 54 apostas dividiram o prêmio principal, recebendo R$ 4.293.824,84 cada uma, segundo a Caixa.

Por isso, o valor divulgado antes do sorteio não significa necessariamente que uma única pessoa receberá os R$ 300 milhões. O resultado final depende da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa.

Quando será o resultado?

O sorteio da Lotofácil da Independência está marcado para as 21h desta terça-feira (15), pelo horário de Brasília. A Caixa anunciou a mudança após o horário inicialmente previsto, às 11h.

Depois da extração, serão conhecidos os 15 números sorteados, o número de apostas vencedoras e a divisão dos valores entre as faixas de premiação. As informações oficiais ficam disponíveis nos canais das Loterias Caixa.

O concurso 3780 é realizado exclusivamente como edição especial da Lotofácil da Independência. A Caixa iniciou as vendas específicas para o concurso em julho e informou que os participantes concorrem nas faixas de 11 a 15 acertos.

Prêmio de R$ 300 milhões chama atenção

Assim, o valor estimado para a edição de 2026 colocou a Lotofácil da Independência entre os principais concursos especiais do calendário das Loterias Caixa. A expectativa em torno do resultado aumenta principalmente pelo tamanho do prêmio e pela possibilidade de divisão entre diferentes apostas vencedoras.

Apesar do valor expressivo, as probabilidades oficiais mostram que acertar todas as dezenas continua sendo um evento estatisticamente raro. A própria Caixa disponibiliza as probabilidades para cada quantidade de números selecionados, permitindo compreender matematicamente a dificuldade de alcançar cada faixa.

Portanto, com o sorteio marcado para a noite desta terça-feira, a principal informação aguardada agora é o resultado do concurso 3780 e a quantidade de vencedores. O valor individual do prêmio só será conhecido depois da apuração oficial.

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