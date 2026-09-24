Sorteio loterias Lotofacil hoje: confira os números sorteados e quem faturou os R$ 5 milhões

O sorteio do concurso 3788 da Lotofácil acontece nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. O concurso será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, seguindo o horário oficial de Brasília.

Até o momento, as 15 dezenas da Lotofácil 3788 ainda não foram sorteadas. Por isso, o resultado oficial e o rateio entre os ganhadores ainda não estão disponíveis.

Resultado da Lotofácil 3788

As dezenas sorteadas no concurso 3788 serão pela Caixa Econômica Federal após a realização do sorteio. O resultado oficial poderá ser conferido no portal de loterias da instituição.

Números sorteados: 12 – 21 – 01 – 09 – 22 – 04 – 18 – 17 – 05 – 24 – 20 – 07 – 08 – 16 – 23

Além das dezenas, a Caixa também informa o número de apostas vencedoras em cada faixa de premiação, conforme o rateio oficial do concurso.

Que horas será o sorteio da Lotofácil hoje?

O sorteio da Lotofácil 3788 está marcado para as 21h desta quinta-feira (24). A transmissão e a divulgação dos números ocorrem após a realização do concurso.

Quem pretende acompanhar o resultado deve ficar atento ao horário, já que as dezenas só podem se copnfirmar oficialmente depois do sorteio.

Como apostar na Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentro do universo de 25 dezenas disponíveis no volante.

O prêmio principal é para às apostas que acertarem os 15 números. Também há faixas de premiação para quem acertar 14, 13, 12 ou 11 dezenas.

As apostas podem ser nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite estabelecido para o concurso.

Onde conferir o resultado oficial?

Depois do sorteio, o resultado da Lotofácil 3788 e o respectivo rateio podem ser no Portal de Loterias da Caixa Econômica Federal.

O valor efetivamente recebido pelos ganhadores depende da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa. Por isso, o prêmio antes do sorteio pode ser diferente do valor individual após o rateio.

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