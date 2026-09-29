Submetralhadora e mais de 1,2 mil munições são apreendidas em Vitória

Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de três armas de fogo, 1.279 munições de diferentes calibres e mais de 2 quilos de drogas na região do Morro da Garrafa, em Vitória. A ação ocorreu nesta segunda-feira (28), no bairro Santa Helena.

Equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) faziam patrulhamento na região quando iniciaram as diligências. Durante a ação, os militares encontraram materiais ilícitos em diferentes pontos do bairro.

Entre as armas apreendidas estavam uma pistola Taurus TH9 calibre 9 mm, uma submetralhadora também de calibre 9 mm e uma espingarda semiautomática calibre 12 equipada com carregador tipo caracol.

A quantidade de munições também chamou atenção. Os policiais recolheram 820 unidades de calibre 9 mm, 450 de calibre 5,56 mm e outras nove de calibre 12, totalizando 1.279 munições.

As equipes também localizaram 1,166 quilo de cocaína e 839 gramas de crack. Além disso, foram apreendidos 156 pinos de cocaína, 210 pinos de crack, oito pedaços de maconha e sete buchas de haxixe.

Quatro rádios comunicadores, quatro celulares e R$ 496,30 em dinheiro completam a relação dos materiais encontrados durante a operação.

Apesar das apreensões, ninguém foi detido durante a ocorrência. Todo o material recolhido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

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