Tartaruga-cabeçuda perde caminho do mar, vai parar em calçada e é resgatada em Anchieta
Tartaruga-cabeçuda se desorientou após desovar na Praia dos Castelhanos, atravessou uma rua e precisou de ajuda para retornar ao mar.
Uma tartaruga marinha precisou de ajuda para retornar ao mar depois de se desorientar e atravessar uma rua na Praia dos Castelhanos, em Anchieta. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30) e mobilizou uma equipe do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar).
O instituto recebeu o chamado por volta das 5h. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma fêmea adulta de tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), que havia subido à praia para realizar a desova.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após colocar os ovos, o animal deveria retornar ao mar. No entanto, segundo o IPCMar, a forte iluminação artificial na região desorientou a tartaruga.
Em vez de caminhar em direção à água, ela seguiu para o lado oposto. Durante o trajeto, chegou a atravessar a rua, aumentando a necessidade de uma intervenção rápida.
A equipe técnica do IPCMar contou com o apoio da Guarda Patrimonial de Castelhanos. Os profissionais conseguiram conduzir a tartaruga em segurança até a praia e garantir o retorno do animal ao mar.
Temporada de reprodução exige atenção
O IPCMar destaca que setembro marca o início da temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. Nesse período, fêmeas chegam às praias para depositar os ovos na areia.
O instituto também alerta para os impactos da chamada fotopoluição. A iluminação artificial direcionada para as praias pode interferir no comportamento natural das tartarugas e também ameaçar a sobrevivência dos filhotes.
Por isso, o IPCMar reforça a importância de reduzir a incidência de luz artificial voltada para a faixa de areia durante a temporada reprodutiva.
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