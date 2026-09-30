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Tartaruga-cabeçuda perde caminho do mar, vai parar em calçada e é resgatada em Anchieta

Tartaruga-cabeçuda se desorientou após desovar na Praia dos Castelhanos, atravessou uma rua e precisou de ajuda para retornar ao mar.

Foto: Divulgação/IPCMar

Uma tartaruga marinha precisou de ajuda para retornar ao mar depois de se desorientar e atravessar uma rua na Praia dos Castelhanos, em Anchieta. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30) e mobilizou uma equipe do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar).

O instituto recebeu o chamado por volta das 5h. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma fêmea adulta de tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), que havia subido à praia para realizar a desova.

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Após colocar os ovos, o animal deveria retornar ao mar. No entanto, segundo o IPCMar, a forte iluminação artificial na região desorientou a tartaruga.

Em vez de caminhar em direção à água, ela seguiu para o lado oposto. Durante o trajeto, chegou a atravessar a rua, aumentando a necessidade de uma intervenção rápida.

A equipe técnica do IPCMar contou com o apoio da Guarda Patrimonial de Castelhanos. Os profissionais conseguiram conduzir a tartaruga em segurança até a praia e garantir o retorno do animal ao mar.

Temporada de reprodução exige atenção

O IPCMar destaca que setembro marca o início da temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. Nesse período, fêmeas chegam às praias para depositar os ovos na areia.

O instituto também alerta para os impactos da chamada fotopoluição. A iluminação artificial direcionada para as praias pode interferir no comportamento natural das tartarugas e também ameaçar a sobrevivência dos filhotes.

Por isso, o IPCMar reforça a importância de reduzir a incidência de luz artificial voltada para a faixa de areia durante a temporada reprodutiva.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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