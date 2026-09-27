Temperaturas vão cair: veja quando o calor deve perder força no Brasil

O calor deve continuar forte nos próximos dias, mas uma mudança no tempo já está prevista para o início de outubro. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, temperaturas de 40°C ou mais ainda podem ser registradas até o último dia de setembro – quarta-feira, 30 – em quase todo País, exceto no Sul. Em São Paulo, a virada deve começar na quarta, com a chegada de uma frente fria.

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Nos últimos meses deste ano e nos primeiros meses de 2027, o clima do planeta está sendo influenciado pelo fenômeno El Niño, que pode aumentar as chuvas e as ondas de calor.

Na cidade de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) prevê máxima de 28°C neste domingo, 27. A temperatura sobe rapidamente nesta segunda-feira, 28, quando a máxima pode passar dos 32°C. Na terça, 29, os termômetros podem superar os 33°C.

A mudança mais significativa ocorre na quarta, quando áreas de instabilidade começam a avançar sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda assim, as temperaturas ainda devem ficar elevadas durante o dia. E só no dia seguinte, 1º de outubro, a frente fria avança pelo Sudeste e Centro-Oeste, trazendo mais chuva e redução das temperaturas, embora a sensação de calor ainda possa permanecer.

Até 30 de setembro, há possibilidade de novos recordes em capitais como São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Goiânia e Teresina.

Este ano já registra o mês de setembro mais chuvoso da cidade de São Paulo em toda a série histórica, iniciada em 1995, com 294,9 mm acumulados até agora, conforme o CGE.

No Sul, por outro lado, o clima ameno começa antes. O Rio Grande do Sul, que já registra pancadas de chuva desde o sábado, 25, já deve ter queda nas temperaturas neste domingo.

Santa Catarina terá redução do calor entre segunda e terça-feira. No Paraná, a mudança deve ocorrer na terça.

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