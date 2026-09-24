Viúva de Rick explica velório reservado: 'Precisamos viver em família, com intimidade'

A família de Rick decidiu manter o velório e o sepultamento do cantor, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, restritos a familiares e amigos próximos. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira (23), por Geralda Helena, viúva do artista, que explicou a escolha em uma nota publicada nas redes sociais.

A despedida está marcada para esta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. No comunicado, Geralda agradeceu o carinho recebido pelo cantor ao longo da carreira, mas afirmou que o momento agora pertence à família.

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“Nós, como família, decidimos que o velório e o sepultamento serão reservados apenas aos familiares e amigos mais próximos. Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor”, disse a nota.

Na sequência, a família diferencia a figura pública conhecida como Rick do homem que será velado, Geraldo Antônio de Carvalho, nome de batismo do cantor.

“Mas, neste último momento, ali já não estará o Rick. Estará apenas o corpo do nosso Geraldo – nosso marido, nosso pai, nosso avô, nosso amor. Rick continuará vivo através de sua voz, de suas músicas, de sua história e de tudo o que construiu. É assim que gostaríamos que todos se lembrassem dele: no palco, sorrindo, cantando e fazendo aquilo que amava”, continuou o texto.

Ao final do comunicado, Geralda reforçou o pedido para que a despedida seja preservada. A viúva também agradeceu a compreensão do público diante da decisão.

“Esse último adeus ao Geraldo, porém, precisamos viver em família, com a intimidade, o silêncio e o respeito que esse momento tão doloroso pede. Agradecemos, de coração, por compreenderem e respeitarem a nossa decisão e, principalmente, por todo o amor que sempre deram ao nosso Rick”, frisou a nota.

Rick morreu após o helicóptero em que estava desaparecer na Serra Catarinense na tarde de segunda-feira, 21. A aeronave foi localizada na última terça-feira, 22, na região de Urubici, com cinco mortos a bordo. Além do cantor, estavam no voo o empresário Bruno Avelar, de 41 anos, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.

Rick e Geralda estavam juntos havia mais de 40 anos

Geralda e Rick estavam juntos havia mais de quatro décadas. O casal teve dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos: Maria Helena e Mateus, filhos de Mônica, e Marina e Isabela, filhas de Victor.

Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, Rick formou dupla com Renner em 1986. Ao longo da carreira, os dois lançaram músicas que marcaram o sertanejo, como Muleca, Fim de Semana, O Amor e Eu, Só Pensando em Você e Eu e Você. Entre os maiores clássicos da música sertaneja romântica está Ela É Demais, lançada pela dupla em 1998 no álbum Mil Vezes Cantarei.

Os sertanejos estavam em uma turnê que celebrava 40 anos de parceria. O último show da dupla aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso, dois dias antes do acidente.

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