Yuri Nakamura, de 'Românticos Anônimos' da Netflix, morre aos 44 anos

A atriz Yuri Nakamura, conhecida por trabalhos no cinema e na televisão, incluindo a série Românticos Anônimos, da Netflix, morreu em 1º de setembro, aos 44 anos. Segundo comunicado divulgado pela Alpha Agency, agência que a representava, a artista foi vítima de um câncer de reto. A informação foi confirmada publicamente nesta segunda-feira (14).

Nakamura já havia enfrentado um câncer 13 anos antes. Na época, ela decidiu manter o diagnóstico em sigilo para evitar preocupações entre as pessoas com quem trabalhava. Após entrar em remissão, continuou a carreira e passou por acompanhamento médico regular.

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Em janeiro de 2025, um novo câncer foi identificado. A cirurgia foi realizada com sucesso, mas exames posteriores apontaram a presença de metástases. Diante da impossibilidade de buscar uma nova remissão, o tratamento passou a ter como foco o controle da doença e a manutenção da qualidade de vida.

Últimos meses

Em agosto de 2026, Yuri Nakamura foi diagnosticada com uma obstrução intestinal. Segundo a agência, naquele momento ela recebeu a informação de que teria pouco tempo de vida.

A atriz passou os últimos momentos ao lado de familiares e pessoas próximas. Em comunicado, a Alpha Agency afirmou que ela enfrentou o período com serenidade e manteve o sorriso até o fim.

“Yuri enfrentou esse período com serenidade, mantendo sempre um sorriso belo e gentil. Ao lado de familiares e pessoas próximas, conseguiu passar seus últimos momentos de maneira tranquila e significativa”, afirmou a agência.

O comunicado também destacou que boa parte dos seus 30 e 40 anos foi marcada pelo tratamento contra a doença, mas que esse período também foi acompanhado por encontros, felicidade e realizações.

Carreira de Yuri Nakamura

Nascida em Neyagawa, em Osaka, Yuri Nakamura iniciou a trajetória artística pela música. Em 1996, foi aprovada em uma audição do programa de talentos Asayan e, posteriormente, formou a dupla YuriMari com Mari Izawa. O grupo estreou em 1998 e encerrou as atividades no ano seguinte.

Depois disso, Nakamura passou a se dedicar à atuação e construiu uma filmografia que incluiu produções de cinema, televisão e teatro.

Um de seus trabalhos de destaque foi em Pacchigi! Love & Peace (2007), sequência do filme dirigido por Kazuyuki Izutsu. Na produção, ela interpretou Kyonja, uma aspirante a atriz que enfrenta questões relacionadas à vida como coreana Zainichi no Japão. Pelo papel, recebeu o prêmio de Melhor Atriz da Zenkoku Eiren e o prêmio de Revelação do Osaka Cinema Festival.

A atriz também esteve em Depois da Tempestade (2016), de Hirokazu Kore-eda, Fukushima 50 (2020) e Arc (2021). Entre seus trabalhos mais recentes estão Beyond Goodbye (2024) e Românticos Anônimos (2025), produção da Netflix que marcou uma de suas últimas aparições nas telas.

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