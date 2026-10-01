1º Oktober Fest Cachoeiro reúne mais de 20 mil pessoas e movimenta R$ 3 milhões

O 1º Oktober Fest de Cachoeiro de Itapemirim movimentou mais de R$ 3 milhões na economia local e recebeu mais de 20 mil visitantes durante quatro dias de programação. Os números fazem parte do balanço divulgado pela organização após o encerramento do evento, na segunda-feira (12).

Realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária, no Centro da cidade, o festival reuniu música, gastronomia, cervejas artesanais, cultura e oportunidades de negócios. A entrada foi gratuita.

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Segundo os organizadores, o evento também gerou pelo menos 100 postos de trabalho e beneficiou setores como comércio, alimentação, transporte por aplicativo, produção cultural e prestação de serviços.

Mais de 90% dos empreendimentos eram de Cachoeiro

Um dos destaques da primeira edição foi a participação de empresas locais. De acordo com o balanço, mais de 90% dos empreendimentos presentes no festival são de Cachoeiro de Itapemirim.

Cervejarias artesanais, food trucks, comerciantes e prestadores de serviços tiveram espaço para apresentar produtos e ampliar o contato com consumidores.

A realização simultânea da Feira de Negócios Capixaba (FECAP) também contribuiu para movimentar o ambiente comercial durante o feriado prolongado.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, destacou a importância do evento para a economia da cidade.

“Queríamos um evento capaz de movimentar a economia, gerar empregos e, principalmente, criar oportunidades para quem empreende em Cachoeiro”, afirmou.

Música e programação infantil atraíram visitantes

A programação musical contou com atrações como Banda Casaca, La Família 028, Ligação Direta e Picnic Dogs. Segundo a organização, a maioria dos artistas que se apresentou durante os quatro dias é de Cachoeiro.

O encerramento, na segunda-feira (12), também teve atividades especiais em comemoração ao Dia das Crianças. A programação incluiu apresentações infantis, brincadeiras, sorteios de brinquedos e distribuição de guloseimas.

Evento fortalece turismo e economia local

Além da movimentação dentro da Estação Ferroviária, o festival beneficiou outros segmentos, como comércio de roupas, serviços de beleza, fornecedores e transporte.

Segundo a organização, os mais de R$ 3 milhões representam uma estimativa da movimentação econômica gerada pelas atividades dentro e fora do evento.

O 1º Oktober Fest Cachoeiro foi realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Governo do Espírito Santo.