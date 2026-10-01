1º Oktober Fest de Cachoeiro supera expectativas e encanta o público

O 1º Oktober Fest de Cachoeiro de Itapemirim encerrou sua programação na segunda-feira (12), após quatro dias de música, gastronomia, cervejas artesanais e entretenimento. Realizado na Estação Ferroviária, no Centro da cidade, o evento superou a expectativa inicial de público e movimentou o município durante o feriado prolongado.

Além dos shows, os visitantes encontraram opções gastronômicas, vinhos, cafés especiais e produtos de 12 cervejarias artesanais capixabas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A programação musical também ganhou destaque. Ao longo do evento, nove atrações passaram pelo palco, com apresentações de bandas e artistas de diferentes estilos, incluindo rock, pop rock, samba, MPB e brasilidades.

Os shows ficaram por conta da Banda Casaca, La Família 028, Picnic Dogs, Edson Pitico, Banda Ligação Direta, Os Bambas do Samba, Art & Vozz Retrô, Tatiana Bolzan e Os Alagados.

Gastronomia, negócios e lazer em um só lugar

Além de oferecer entretenimento, o 1º Oktober Fest de Cachoeiro abriu espaço para empreendedores e produtores capixabas. As cervejarias artesanais apresentaram seus produtos, enquanto os espaços gastronômicos reuniram diferentes opções de alimentação.

O evento aconteceu simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP), ampliando as oportunidades de exposição para empresas e empreendedores. A programação também contemplou artesanato, agronegócio e atividades voltadas à valorização da produção regional.

A combinação de atrações culturais, gastronomia e negócios reforçou a proposta de utilizar grandes eventos como instrumentos de incentivo ao turismo e à economia de Cachoeiro de Itapemirim.