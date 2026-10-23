Acidente entre caminhão e moto deixa dois feridos em Castelo

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou duas pessoas feridas e provocou a interdição temporária da Rodovia Pedro Cola, na região da Crimeia, em Castelo, na manhã desta sexta-feira (23).

As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital municipal.

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Segundo as informações da PM, as duas vias da rodovia precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes de resgate durante o socorro aos envolvidos.

Após o atendimento, o trânsito passou a funcionar em apenas uma pista, com circulação alternada de veículos.

Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) estiveram no local para orientar os motoristas e controlar o fluxo por meio do sistema de pare e siga.

O serviço de guincho também foi acionado para realizar a remoção dos veículos envolvidos na colisão.

As duas vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Castelo. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias do acidente também não foram esclarecidas.