Acidente entre caminhão e moto deixa dois feridos em Castelo
Colisão aconteceu na região da Crimeia, na Rodovia Pedro Cola, em Castelo. Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital municipal.
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou duas pessoas feridas e provocou a interdição temporária da Rodovia Pedro Cola, na região da Crimeia, em Castelo, na manhã desta sexta-feira (23).
As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital municipal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo as informações da PM, as duas vias da rodovia precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes de resgate durante o socorro aos envolvidos.
Após o atendimento, o trânsito passou a funcionar em apenas uma pista, com circulação alternada de veículos.
Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) estiveram no local para orientar os motoristas e controlar o fluxo por meio do sistema de pare e siga.
O serviço de guincho também foi acionado para realizar a remoção dos veículos envolvidos na colisão.
As duas vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Castelo. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias do acidente também não foram esclarecidas.
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