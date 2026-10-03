Acidente entre moto e caminhão deixa jovem de 18 anos morto em Alegre
Colisão aconteceu na madrugada deste sábado (3), no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.
Um jovem de 18 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h52, no km 71 da rodovia. No local, os militares encontraram uma motocicleta Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O motociclista, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, foi encontrado já sem vida.
Segundo o motorista do caminhão, ele seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão. O condutor afirmou que tentou evitar a batida.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L.
A Perícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo da vítima foi removido após os trabalhos periciais.
O condutor do caminhão foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde prestou esclarecimentos à autoridade policial.
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