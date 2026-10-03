Acidente entre moto e caminhão deixa jovem de 18 anos morto em Alegre

Um jovem de 18 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h52, no km 71 da rodovia. No local, os militares encontraram uma motocicleta Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão.

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O motociclista, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, foi encontrado já sem vida.

Segundo o motorista do caminhão, ele seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão. O condutor afirmou que tentou evitar a batida.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L.

A Perícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo da vítima foi removido após os trabalhos periciais.

O condutor do caminhão foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde prestou esclarecimentos à autoridade policial.