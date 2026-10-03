Segurança

Acidente entre moto e caminhão deixa jovem de 18 anos morto em Alegre

Colisão aconteceu na madrugada deste sábado (3), no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Foto: Divulgação

Um jovem de 18 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h52, no km 71 da rodovia. No local, os militares encontraram uma motocicleta Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O motociclista, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, foi encontrado já sem vida.

Segundo o motorista do caminhão, ele seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão. O condutor afirmou que tentou evitar a batida.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L.

A Perícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo da vítima foi removido após os trabalhos periciais.

O condutor do caminhão foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde prestou esclarecimentos à autoridade policial.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesAlegre

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Cookies e Privacidade

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Política de privacidade