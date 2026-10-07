Acidente entre motos mata motociclista e deixa mulher ferida em Castelo

Um acidente envolvendo duas motocicletas terminou com a morte de um homem e deixou uma mulher ferida na Rodovia Fued Nemer, em Conduru, trecho que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, na manhã desta quarta-feira (7).

A vítima fatal foi identificada como Jhonatan Pereira Pacheco. Ele conduzia uma das motocicletas envolvidas no acidente.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local. Os profissionais confirmaram a morte do motociclista.

Uma mulher que também se envolveu no acidente ficou ferida. Ela recebeu atendimento e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Após os procedimentos no local, o corpo de Jhonatan foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML). As circunstâncias do acidente não foram informadas.