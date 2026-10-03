Acidente na BR-262 deixa quatro pessoas feridas em Domingos Martins

Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas na BR-262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, neste sábado (3). A colisão aconteceu durante a chuva e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as equipes que atenderam a ocorrência, um Volkswagen Gol seguia no sentido Grande Vitória quando o motorista teria perdido o controle da direção por causa das condições da pista. O carro rodou na rodovia e bateu contra uma caminhonete.

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As quatro vítimas foram avaliadas no local. Duas apresentavam ferimentos considerados mais graves, com queixas de dores na coluna e pelo corpo, e foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital São Lucas, em Vitória.

As outras duas pessoas tiveram ferimentos de menor gravidade, como escoriações, e foram levadas pelas equipes de resgate ao Hospital Arthur Gerhardt, em Campinho.

Apesar do impacto da colisão, nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens e não houve registro de morte no local.

Óleo na pista aumenta risco de novos acidentes

Além do atendimento aos feridos, os bombeiros atuaram na segurança da ocorrência. Uma quantidade significativa de óleo ficou espalhada pelas duas pistas da BR-262, aumentando o risco de novas colisões.

Para reduzir o perigo, as equipes utilizaram serragem sobre a pista e auxiliaram no controle do trânsito e na organização do fluxo de veículos.

A ocorrência contou com duas viaturas do Samu, sendo uma unidade avançada e uma básica, além das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

Um policial militar que passava pelo trecho foi um dos primeiros a chegar e também ajudou no atendimento às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. Segundo as equipes que permaneceram no local, os agentes ainda não haviam chegado até a conclusão do atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes permaneceram na BR-262 até a finalização do atendimento, realizando o socorro às vítimas, a segurança da via e o gerenciamento dos riscos provocados pelo acidente.