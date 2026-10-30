Adolescente de 15 anos morre atropelada por ônibus após queda de moto em Castelo

Uma adolescente identificada como Kamila do Nascimento, de 15 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus, na tarde desta quinta-feira (29), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A jovem estava em uma motocicleta Honda Biz, conduzida pela mãe, quando o veículo teria escorregado na areia espalhada pela pista. As duas caíram da moto e, na sequência, a adolescente foi atingida pelo coletivo.

O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, nas proximidades do Posto Sul. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência.

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Quando os policiais chegaram ao local, a equipe do Samu já havia constatado a morte da adolescente. A mãe da vítima recebeu atendimento e foi encaminhada à Santa Casa de Castelo.

Moto escorregou na areia antes do atropelamento

De acordo com o relato da mãe à Polícia Militar, ela conduzia a Honda Biz quando o veículo escorregou na areia existente na via. Com a perda de controle, mãe e filha caíram na pista. Na sequência, a adolescente foi atropelada por um ônibus que passava pelo local.

O motorista do coletivo informou aos policiais que não percebeu o momento do acidente e que foi alertado por populares sobre o atropelamento.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar submeteu a condutora da motocicleta e o motorista do ônibus ao teste do etilômetro. Ambos apresentaram resultado negativo para ingestão de álcool.

Após os procedimentos no local, o motorista do coletivo foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente, incluindo a queda da motocicleta e a dinâmica do atropelamento.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da mãe da adolescente.