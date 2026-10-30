Adolescente de 15 anos morre atropelada por ônibus após queda de moto em Castelo
Adolescente estava em uma motocicleta conduzida pela mãe quando as duas caíram na pista. A jovem foi atingida por um ônibus e morreu no local.
Uma adolescente identificada como Kamila do Nascimento, de 15 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus, na tarde desta quinta-feira (29), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A jovem estava em uma motocicleta Honda Biz, conduzida pela mãe, quando o veículo teria escorregado na areia espalhada pela pista. As duas caíram da moto e, na sequência, a adolescente foi atingida pelo coletivo.
O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, nas proximidades do Posto Sul. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Quando os policiais chegaram ao local, a equipe do Samu já havia constatado a morte da adolescente. A mãe da vítima recebeu atendimento e foi encaminhada à Santa Casa de Castelo.
Moto escorregou na areia antes do atropelamento
De acordo com o relato da mãe à Polícia Militar, ela conduzia a Honda Biz quando o veículo escorregou na areia existente na via. Com a perda de controle, mãe e filha caíram na pista. Na sequência, a adolescente foi atropelada por um ônibus que passava pelo local.
O motorista do coletivo informou aos policiais que não percebeu o momento do acidente e que foi alertado por populares sobre o atropelamento.
Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar submeteu a condutora da motocicleta e o motorista do ônibus ao teste do etilômetro. Ambos apresentaram resultado negativo para ingestão de álcool.
Após os procedimentos no local, o motorista do coletivo foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente, incluindo a queda da motocicleta e a dinâmica do atropelamento.
Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da mãe da adolescente.
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