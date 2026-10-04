Alckmin vota em colégio na zona oeste de São Paulo
As candidatas ao Senado Marina Silva (REDE) e Simone Tebet (PSB) também acompanharam a agenda do grupo nesta manhã.
O candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin votou neste domingo, 4, em um colégio na zona oeste de São Paulo. Vestindo camisa social branca, ele chegou ao local antes do horário inicialmente previsto, entre 12h e 12h30.
Antes, Alckmin acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo. Depois, seguiu para a votação do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, na Brazilian International School, em Indianópolis, na zona sul da capital. Haddad também votou antes do horário previsto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As candidatas ao Senado Marina Silva (REDE) e Simone Tebet (PSB) também acompanharam a agenda do grupo nesta manhã.
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