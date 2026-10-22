Alegre avança 17% no Ideb e entra no Top 10 da educação no ES

A educação municipal de Alegre, no Sul do Espírito Santo, conquistou um lugar entre os dez melhores resultados do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. Com nota 6,8 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o município registrou crescimento de 17% em relação à avaliação de 2023 e superou a média nacional das redes municipais, de 6,1.

Os resultados foram divulgados em agosto de 2026 pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O levantamento considera o desempenho dos estudantes e as taxas de aprovação escolar.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Alegre conquistou a primeira colocação na Região Sul do Espírito Santo e o sétimo melhor resultado entre os municípios capixabas. O município também alcançou a sétima posição no Índice de Qualidade da Educação (IQE).

Para o secretário municipal de Educação, Vanderson Valadares, os indicadores refletem o trabalho desenvolvido nas escolas e os investimentos na melhoria do ensino.

“O resultado alcançado por Alegre tem um significado muito especial. No Ideb, o município conquistou o 1º lugar na Região Sul do Espírito Santo e o 7º melhor resultado entre os municípios de todo o estado, além de apresentar um dos maiores crescimentos”, destacou.

O secretário também ressaltou que os avanços representam um compromisso com a continuidade das políticas educacionais e com a valorização dos profissionais da rede municipal.

Investimentos e planejamento fortalecem a educação

Entre as iniciativas apontadas pela administração municipal está a parceria com a Aprende Brasil Educação, desenvolvida há quatro anos. O trabalho envolve materiais didáticos estruturados, ferramentas pedagógicas, acompanhamento da aprendizagem e suporte aos professores.

Segundo Vanderson Valadares, essas ações contribuem para organizar o planejamento escolar e identificar as necessidades dos estudantes ao longo do processo de ensino.

“A parceria com a Aprende Brasil Educação tem sido uma importante aliada nesse processo de fortalecimento da educação municipal. O material estruturado, as ferramentas pedagógicas, o acompanhamento e o suporte oferecidos aos profissionais contribuem para qualificar o planejamento e o acompanhamento da aprendizagem”, afirmou.

A proposta é oferecer instrumentos que auxiliem os educadores na preparação das aulas, na avaliação do desempenho dos alunos e na definição de estratégias para melhorar os resultados escolares.

Aprendizagem dos estudantes é prioridade

A diretora pedagógica da Aprende Brasil Educação, Acedriana Vicente Vogel, destaca que a análise dos resultados das avaliações permite identificar dificuldades e desenvolver ações direcionadas às necessidades dos estudantes.

“Ao utilizarmos os diagnósticos das avaliações para embasar novas estratégias, amparados por nossas soluções educacionais, conseguimos impulsionar efetivamente a aprendizagem”, explicou.

Segundo a diretora, os avanços em leitura, escrita e raciocínio lógico são fundamentais para ampliar as oportunidades de aprendizagem e fortalecer a formação das crianças.

“Avançar nos índices de aprendizagem das crianças e jovens, especialmente na escrita, na leitura e no raciocínio lógico, é a evidência de que estamos no caminho certo para transformar realidades”, ressaltou.

Entenda como funciona o Ideb

Criado em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um dos principais indicadores utilizados para acompanhar a qualidade do ensino no Brasil.

O índice reúne informações sobre o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e as taxas de aprovação registradas no Censo Escolar.

A pontuação varia de zero a dez, permitindo acompanhar a evolução das escolas e das redes de ensino ao longo dos anos.

Os resultados são divulgados a cada dois anos e servem de referência para o planejamento de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.