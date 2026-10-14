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Alegre reúne comerciantes para apresentar campanha Líquida Alegre

Reunião de apresentação da campanha Líquida Alegre acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, na Acisa, e será aberta a comerciantes de todos os segmentos.

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Foto: Divulgação

Alegre realiza, nesta quarta-feira (14), uma reunião para apresentar a campanha Líquida Alegre, iniciativa que busca fortalecer o comércio local e impulsionar as vendas no município. O encontro acontece às 19h, na Associação Comercial e Industrial de Alegre (Acisa).

A reunião será aberta a comerciantes de todos os segmentos, incluindo vestuário, alimentação, prestação de serviços e varejo em geral.

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Durante o encontro, os organizadores vão apresentar a proposta da campanha, explicar como a iniciativa funcionará e esclarecer dúvidas dos participantes.

Além disso, os empresários poderão conhecer as oportunidades de participação e entender como a campanha pretende estimular as vendas e fortalecer a economia local.

Confira os detalhes da reunião

  • Data: Quarta-feira, 14 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Associação Comercial e Industrial de Alegre (Acisa)
  • Público: Comerciantes de todos os segmentos

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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