Alerta Laranja: Inmet prevê chuva intensa e risco de falta de energia no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo para esta quinta-feira (15). O aviso começou à 0h01 e segue até as 23h59, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, as rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

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O instituto também alerta para o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos. As condições exigem atenção da população durante o período de validade do aviso.

Cuidados durante a tempestade

Diante da previsão de ventos intensos, o Inmet orienta que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores. A medida busca reduzir os riscos de acidentes provocados pela queda de galhos, árvores e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Essas estruturas podem oferecer riscos durante as rajadas de vento.

Outra recomendação é desligar, sempre que possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. A orientação busca reduzir os riscos associados às tempestades.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Os órgãos podem prestar orientações e atendimento diante de situações de risco.