Alga encontra drogas escondidas em casa abandonada em Alegre

Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam drogas durante uma ação realizada na tarde desta quinta-feira (8), no bairro Querosene, em Alegre.

A ocorrência contou com o apoio da equipe K9 do 3º BPM e da cadela policial Alga, que auxiliou os militares na localização dos entorpecentes.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pelo município quando recebeu uma denúncia anônima sobre a possível existência de drogas em uma residência abandonada na Rua Leandro Machado, perto de uma quadra.

Os policiais foram até o endereço e iniciaram buscas no imóvel. Durante a ação, Alga indicou um ponto específico onde poderiam estar escondidos os materiais.

No local, os militares encontraram 67 buchas de maconha, com aproximadamente 77 gramas, além de 20 pedras de crack e outras três pedras médias da mesma substância, totalizando cerca de 8 gramas.

A polícia encaminhou todo o material apreendido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as providências cabíveis.