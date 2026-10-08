Alga encontra drogas escondidas em casa abandonada em Alegre
Operação do 3º Batalhão contou com a cadela policial Alga, que indicou o ponto onde os entorpecentes estavam escondidos em uma residência abandonada.
Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam drogas durante uma ação realizada na tarde desta quinta-feira (8), no bairro Querosene, em Alegre.
A ocorrência contou com o apoio da equipe K9 do 3º BPM e da cadela policial Alga, que auxiliou os militares na localização dos entorpecentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pelo município quando recebeu uma denúncia anônima sobre a possível existência de drogas em uma residência abandonada na Rua Leandro Machado, perto de uma quadra.
Os policiais foram até o endereço e iniciaram buscas no imóvel. Durante a ação, Alga indicou um ponto específico onde poderiam estar escondidos os materiais.
No local, os militares encontraram 67 buchas de maconha, com aproximadamente 77 gramas, além de 20 pedras de crack e outras três pedras médias da mesma substância, totalizando cerca de 8 gramas.
A polícia encaminhou todo o material apreendido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram adotadas as providências cabíveis.
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