Animal raro é encontrado debilitado perto de rodovia capixaba

Um gato-mourisco (Puma yagouaroundi) foi resgatado após ser encontrado ferido às margens de uma rodovia nas proximidades da entrada de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. O resgate ocorreu nesta terça-feira (6).

A ocorrência mobilizou uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), após uma solicitação feita pela 8ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

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Durante a avaliação inicial, os policiais perceberam que o felino silvestre apresentava sinais de ferimentos na região do focinho e em um dos membros posteriores.

O gato-mourisco também demonstrava dificuldade para se locomover. Diante das condições do animal, os militares realizaram o recolhimento para que ele pudesse receber atendimento especializado.

Após o resgate, o felino foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado na Serra.

No local, o gato-mourisco passará por avaliação veterinária e receberá os cuidados necessários para sua recuperação.

A destinação do animal será definida posteriormente pelos profissionais responsáveis, de acordo com seu estado de saúde e as condições para uma eventual devolução à natureza.