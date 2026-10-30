Apartamento escondia mais de uma tonelada de drogas no ES

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 1,3 tonelada de maconha em um apartamento no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na Grande Vitória. A ação ocorreu após informações recebidas pela 17ª Companhia Independente e analisadas pelos setores de inteligência da corporação.

Durante a operação, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas armazenada no imóvel. Três pessoas foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal, juntamente com o material apreendido.

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A ocorrência será investigada para identificar a origem e o destino dos entorpecentes, além da possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.