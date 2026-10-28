Após escala no Equador, Flávio Bolsonaro e família chegam nos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a família decolaram da Argentina rumo aos Estados Unidos no fim da noite da terça, 27, informou o Departamento de Migração do país latino na madrugada desta quarta-feira, 28. A aeronave com o candidato à Presidência da República derrotado nas urnas no último domingo, 25, teria dado início aos procedimentos para partir do Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, em Misiones, às 23h30.

A informação foi inicialmente publicada pelo portal de notícias argentino Infobae. Segundo o site, além da família, outros quatro passageiros estariam no avião, que faria uma escala para reabastecimento na cidade equatoriana de Guayaquil antes de prosseguir para o destino, em rotas que evitariam o território brasileiro. A parada também é citada na nota do governo argentino.

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Embora o Departamento de Migração argentino tenha informado que Flávio e a família deixaram o país rumo aos Estados Unidos na noite de terça-feira, o governo norte-americano já havia confirmado, no mesmo dia, a chegada do senador ao território dos EUA com a mulher e as duas filhas. A informação foi divulgada pela CNN e confirmada ao Estadão/Broadcast por integrantes do governo norte-americano.

Segundo dados do serviço de rastreamento de aeronave FlightAware, o avião que Flávio estaria pousou no Equador, no Aeroporto Internacional de Guayaquil, às 5h25, e decolou novamente com destino a Miami, nos EUA às 6h22, com previsão de chegada às 11h39 (de Brasília).

Ainda segundo a pasta, a família só teria chegado ao país às 22h50 da terça, onde “ingressaram pelo passo fronteiriço da Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, os cidadãos Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro”.

Eles “o fizeram com documentação hábil de viagem sem nenhum impedimento legal para o ingresso no país”, alega o departamento.

O Gulfstream G400 com matrícula LV-JQW chegou ao aeroporto argentino na noite de segunda, 26.

Segundo o Flightradar24, o avião decolou no início da madrugada desta quarta, às 0h18.