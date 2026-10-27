Após uma semana, adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se apresenta à polícia

Uma semana após o assassinato de um homem dentro de uma barbearia em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, o adolescente suspeito de envolvimento no crime se apresentou à polícia nesta terça-feira (27). O caso, que resultou na morte de Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, marcou o fim de um período de mais de 500 dias sem registros de homicídios no município.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente compareceu à 6ª Delegacia Regional de Alegre durante a manhã, acompanhado dos pais e de um advogado. A apresentação ocorreu para o cumprimento de uma decisão judicial que determinou sua internação provisória.

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O jovem é investigado por suspeita de envolvimento no assassinato ocorrido no interior de um estabelecimento comercial, no Centro de Guaçuí.

Relembre o homicídio na barbearia em Guaçuí

O crime aconteceu quando Pablo Rodrigues Cunha estava dentro de uma barbearia. Segundo as informações da investigação, o adolescente teria entrado no estabelecimento e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

Pablo foi atingido e morreu no local. Após o ataque, o suspeito teria fugido. O homicídio chamou atenção por interromper uma sequência de mais de 500 dias sem assassinatos registrados em Guaçuí.

Adolescente se apresenta após decisão judicial

Após uma semana do crime, o adolescente compareceu espontaneamente à unidade policial em Alegre, acompanhado de seus responsáveis e de um advogado.

A apresentação teve como objetivo cumprir uma determinação da Justiça para internação provisória, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) durante a apuração de atos infracionais.

A internação provisória não representa uma condenação definitiva. O procedimento segue as regras específicas aplicáveis a adolescentes envolvidos em investigações de atos infracionais.

As circunstâncias e a motivação do homicídio não foram detalhadas nas informações divulgadas até o momento.