Assaltante rouba farmácia e acaba preso 10 minutos depois em Vila Velha

Um homem suspeito de cometer um assalto a farmácia em Vila Velha foi preso pela Polícia Militar cerca de dez minutos após o crime, na noite desta terça-feira (27). Durante a ação, o indivíduo ameaçou os proprietários do estabelecimento, roubou dinheiro e fugiu com o carro das vítimas.

O crime aconteceu por volta das 19h30, no bairro Soteco. Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou na farmácia enquanto o proprietário fechava o caixa e rendeu o casal responsável pelo estabelecimento.

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Durante o assalto, o homem manteve as vítimas em uma sala nos fundos da farmácia. Ele ameaçou atirar caso os proprietários não entregassem o dinheiro e a chave do automóvel.

Após conseguir os pertences, o suspeito deixou o estabelecimento utilizando o carro roubado.

Casal seguiu suspeito após assalto a farmácia em Vila Velha

Depois de perceberem que o assaltante havia deixado o local, as vítimas conseguiram sair da sala e decidiram seguir o veículo utilizando uma motocicleta.

Durante o trajeto, encontraram uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar que realizava patrulhamento na região. O casal informou sobre o roubo e apontou o carro levado pelo criminoso.

Com as informações, os militares conseguiram localizar e abordar o suspeito enquanto o automóvel estava parado em um semáforo.

A abordagem ocorreu cerca de dez minutos após o assalto.

PM encontra simulacro de arma e dinheiro no carro

Durante as buscas no veículo, os policiais encontraram uma bolsa contendo um aparelho celular, R$ 195,50 em dinheiro e um simulacro de revólver acompanhado de seis munições falsas.

O suspeito apresentava escoriações nos joelhos e no queixo. Por isso, foi encaminhado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica.

Após receber alta, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com os materiais apreendidos.

O automóvel foi removido ao pátio devido à restrição de furto e roubo registrada no sistema.

As vítimas também compareceram à delegacia para acompanhar os procedimentos relacionados à ocorrência.