Atenção, motoristas! Linha Vermelha será interditada a partir desta segunda (5)
Trecho da Linha Vermelha, em Cachoeiro, ficará interditado até 14 de outubro para montagem da estrutura da Oktober Fest. Veja os detalhes.
Motoristas que circulam pela Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, precisam redobrar a atenção nos próximos dias. Um trecho da via, nas proximidades da antiga Estação Ferroviária, será interditado a partir desta segunda-feira (5).
A interdição na Linha Vermelha em Cachoeiro seguirá até o dia 14 de outubro. O bloqueio será necessário para os trabalhos de montagem e desmontagem da estrutura da 1ª Oktober Fest Cachoeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante o período, os condutores devem observar a sinalização instalada na região. A orientação é buscar rotas alternativas sempre que possível para reduzir transtornos no trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.
Oktober Fest acontece entre 9 e 12 de outubro
A 1ª Oktober Fest Cachoeiro será realizada de 9 a 12 de outubro, na antiga Estação Ferroviária.
A programação reunirá música, gastronomia, cervejas artesanais, entretenimento e ações voltadas ao empreendedorismo.
O evento acontecerá em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (Fecap). O espaço contará com cervejarias artesanais, food trucks, área kids, artesanato, agronegócio e estandes direcionados à geração de negócios.
A Prefeitura de Cachoeiro pede a compreensão de motoristas e pedestres durante o período de interdição e reforça a necessidade de respeitar a sinalização instalada no local.
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