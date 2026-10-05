Atenção, motoristas! Linha Vermelha será interditada a partir desta segunda (5)

Motoristas que circulam pela Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, precisam redobrar a atenção nos próximos dias. Um trecho da via, nas proximidades da antiga Estação Ferroviária, será interditado a partir desta segunda-feira (5).

A interdição na Linha Vermelha em Cachoeiro seguirá até o dia 14 de outubro. O bloqueio será necessário para os trabalhos de montagem e desmontagem da estrutura da 1ª Oktober Fest Cachoeiro.

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Durante o período, os condutores devem observar a sinalização instalada na região. A orientação é buscar rotas alternativas sempre que possível para reduzir transtornos no trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Oktober Fest acontece entre 9 e 12 de outubro

A 1ª Oktober Fest Cachoeiro será realizada de 9 a 12 de outubro, na antiga Estação Ferroviária.

A programação reunirá música, gastronomia, cervejas artesanais, entretenimento e ações voltadas ao empreendedorismo.

O evento acontecerá em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (Fecap). O espaço contará com cervejarias artesanais, food trucks, área kids, artesanato, agronegócio e estandes direcionados à geração de negócios.

A Prefeitura de Cachoeiro pede a compreensão de motoristas e pedestres durante o período de interdição e reforça a necessidade de respeitar a sinalização instalada no local.