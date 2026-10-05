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Atenção, motoristas! Linha Vermelha será interditada a partir desta segunda (5)

Trecho da Linha Vermelha, em Cachoeiro, ficará interditado até 14 de outubro para montagem da estrutura da Oktober Fest. Veja os detalhes.

Foto: Wallace Hull/PMCI

Motoristas que circulam pela Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, precisam redobrar a atenção nos próximos dias. Um trecho da via, nas proximidades da antiga Estação Ferroviária, será interditado a partir desta segunda-feira (5).

A interdição na Linha Vermelha em Cachoeiro seguirá até o dia 14 de outubro. O bloqueio será necessário para os trabalhos de montagem e desmontagem da estrutura da 1ª Oktober Fest Cachoeiro.

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Durante o período, os condutores devem observar a sinalização instalada na região. A orientação é buscar rotas alternativas sempre que possível para reduzir transtornos no trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Oktober Fest acontece entre 9 e 12 de outubro

A 1ª Oktober Fest Cachoeiro será realizada de 9 a 12 de outubro, na antiga Estação Ferroviária.

A programação reunirá música, gastronomia, cervejas artesanais, entretenimento e ações voltadas ao empreendedorismo.

O evento acontecerá em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (Fecap). O espaço contará com cervejarias artesanais, food trucks, área kids, artesanato, agronegócio e estandes direcionados à geração de negócios.

A Prefeitura de Cachoeiro pede a compreensão de motoristas e pedestres durante o período de interdição e reforça a necessidade de respeitar a sinalização instalada no local.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

1º Oktober Fest de CachoeiroCachoeiro de ItapemirimLinha Vermelha

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