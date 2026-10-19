Atenção, passageiros! Loja do CCI passa a atender em novo endereço em Cachoeiro

Quem utiliza o transporte coletivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim precisa ficar atento a uma mudança no atendimento presencial. O Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) transferiu sua loja para a Galeria do Renê, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade. Além do novo endereço, a unidade também alterou os horários de funcionamento.

Agora, os passageiros podem buscar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, a loja funciona das 8h às 12h.

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Segundo a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), a mudança busca oferecer mais comodidade aos usuários e melhorar a organização dos serviços relacionados ao transporte coletivo municipal.

Novo endereço da loja do CCI em Cachoeiro

A loja do Consórcio Cachoeiro Integrado funciona na Galeria do Renê, na Praça Jerônimo Monteiro, região central de Cachoeiro de Itapemirim.

Com a transferência, a Agersa orienta os passageiros a verificarem o endereço e os horários antes de procurar atendimento presencial.

A agência destaca que a medida pretende facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo consórcio e contribuir para a melhoria do atendimento.

Confira os novos horários de atendimento

A unidade funciona durante a semana e também aos sábados, conforme os horários divulgados pela Agersa.

Serviço — Loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI)

Endereço: Galeria do Renê, Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.

Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h.

Sábados: das 8h às 12h.

A Agersa reforça a importância de os usuários acompanharem as informações sobre o funcionamento dos serviços de transporte coletivo, especialmente quando houver alterações nos locais ou horários de atendimento.