Atenção, passageiros! Loja do CCI passa a atender em novo endereço em Cachoeiro
Unidade do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) passa a atender na Galeria do Renê, no Centro da cidade, com novos horários de funcionamento durante a semana e aos sábados.
Quem utiliza o transporte coletivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim precisa ficar atento a uma mudança no atendimento presencial. O Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) transferiu sua loja para a Galeria do Renê, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade. Além do novo endereço, a unidade também alterou os horários de funcionamento.
Agora, os passageiros podem buscar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, a loja funciona das 8h às 12h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), a mudança busca oferecer mais comodidade aos usuários e melhorar a organização dos serviços relacionados ao transporte coletivo municipal.
Novo endereço da loja do CCI em Cachoeiro
A loja do Consórcio Cachoeiro Integrado funciona na Galeria do Renê, na Praça Jerônimo Monteiro, região central de Cachoeiro de Itapemirim.
Com a transferência, a Agersa orienta os passageiros a verificarem o endereço e os horários antes de procurar atendimento presencial.
A agência destaca que a medida pretende facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo consórcio e contribuir para a melhoria do atendimento.
Confira os novos horários de atendimento
A unidade funciona durante a semana e também aos sábados, conforme os horários divulgados pela Agersa.
Serviço — Loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI)
- Endereço: Galeria do Renê, Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.
- Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h.
- Sábados: das 8h às 12h.
A Agersa reforça a importância de os usuários acompanharem as informações sobre o funcionamento dos serviços de transporte coletivo, especialmente quando houver alterações nos locais ou horários de atendimento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726