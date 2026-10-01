Banda Casaca agita Festa do Atum & Dourado em Itapemirim
O show do Casaca está marcado para as 22h de sábado.
A música capixaba terá espaço de destaque na Festa do Atum & Dourado 2026, que acontece entre os dias 9 e 11 de outubro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim. Entre as principais atrações está a Banda Casaca, que sobe ao palco no sábado (10).
Nascido na Barra do Jucu, em Vila Velha, o Casaca construiu sua trajetória ao misturar elementos do congo capixaba com rock, reggae e pop. A banda tornou-se um dos nomes mais conhecidos da música produzida no Espírito Santo e levou instrumentos e referências da cultura capixaba para diferentes palcos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O show do Casaca está marcado para as 22h de sábado. A apresentação encerra a programação musical do segundo dia da festa, que também terá gastronomia e aula-show.
Antes do grupo, às 19h, o chef Hamilton Júnior comanda uma aula-show e apresenta um risoto de atum. Os estandes da festa abrem ao meio-dia.
João Felipe e Rafael abrem programação musical
A Festa do Atum & Dourado começa na sexta-feira (9). Os estandes abrem às 17h30 e, às 18h30, acontece a abertura oficial com autoridades.
Às 20h, o chef Ariosto Medeiros apresenta uma aula-show com um prato misto de atum e dourado. A dupla João Felipe e Rafael assume o palco às 22h e encerra a primeira noite do evento.
Pele Morena encerra a festa
No domingo (11), a programação começa às 11h, com a abertura da feira. Às 12h, o público poderá acompanhar a degustação de atum na brasa.
A música volta a ganhar espaço às 18h, com show do Pele Morena. O encerramento oficial da Festa do Atum & Dourado está previsto para as 22h.
Ao longo dos três dias, o evento reúne música, gastronomia e atividades ligadas ao atum e ao dourado, dois pescados que dão nome à festa e ocupam o centro da programação gastronômica.
Programação
- Sexta-feira (9): abertura dos estandes às 17h30; abertura oficial às 18h30; aula-show com Ariosto Medeiros às 20h; show de João Felipe e Rafael às 22h.
- Sábado (10): abertura dos estandes às 12h; aula-show com Hamilton Júnior às 19h; show da Banda Casaca às 22h.
- Domingo (11): abertura da feira às 11h; degustação de atum na brasa às 12h; show do Pele Morena às 18h; encerramento às 22h.
Leia também: Alunos do Sesc Cachoeiro se destacam em Olimpíada Brasileira de Robótica
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726