Banda Casaca agita Festa do Atum & Dourado em Itapemirim

A música capixaba terá espaço de destaque na Festa do Atum & Dourado 2026, que acontece entre os dias 9 e 11 de outubro, no Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim. Entre as principais atrações está a Banda Casaca, que sobe ao palco no sábado (10).

Nascido na Barra do Jucu, em Vila Velha, o Casaca construiu sua trajetória ao misturar elementos do congo capixaba com rock, reggae e pop. A banda tornou-se um dos nomes mais conhecidos da música produzida no Espírito Santo e levou instrumentos e referências da cultura capixaba para diferentes palcos.

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O show do Casaca está marcado para as 22h de sábado. A apresentação encerra a programação musical do segundo dia da festa, que também terá gastronomia e aula-show.

Antes do grupo, às 19h, o chef Hamilton Júnior comanda uma aula-show e apresenta um risoto de atum. Os estandes da festa abrem ao meio-dia.

João Felipe e Rafael abrem programação musical

A Festa do Atum & Dourado começa na sexta-feira (9). Os estandes abrem às 17h30 e, às 18h30, acontece a abertura oficial com autoridades.

Às 20h, o chef Ariosto Medeiros apresenta uma aula-show com um prato misto de atum e dourado. A dupla João Felipe e Rafael assume o palco às 22h e encerra a primeira noite do evento.

Pele Morena encerra a festa

No domingo (11), a programação começa às 11h, com a abertura da feira. Às 12h, o público poderá acompanhar a degustação de atum na brasa.

A música volta a ganhar espaço às 18h, com show do Pele Morena. O encerramento oficial da Festa do Atum & Dourado está previsto para as 22h.

Ao longo dos três dias, o evento reúne música, gastronomia e atividades ligadas ao atum e ao dourado, dois pescados que dão nome à festa e ocupam o centro da programação gastronômica.

Programação

Sexta-feira (9): abertura dos estandes às 17h30; abertura oficial às 18h30; aula-show com Ariosto Medeiros às 20h; show de João Felipe e Rafael às 22h.

Sábado (10): abertura dos estandes às 12h; aula-show com Hamilton Júnior às 19h; show da Banda Casaca às 22h.

Domingo (11): abertura da feira às 11h; degustação de atum na brasa às 12h; show do Pele Morena às 18h; encerramento às 22h.

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