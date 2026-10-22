Bebê de um mês se engasga com leite materno e é salvo por policiais em Cachoeiro

O desespero de uma família se transformou em alívio após policiais militares salvarem um bebê de apenas um mês e nove dias que havia se engasgado com leite materno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (19), quando os pais da criança procuraram socorro no 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), no bairro São Luiz Gonzaga.

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Segundo a Polícia Militar, o bebê apresentou dificuldades graves para respirar durante a amamentação. Diante da situação, os familiares tentaram desobstruir as vias aéreas da criança, mas não conseguiram. Desesperados, decidiram procurar ajuda diretamente na sede do batalhão.

Ao perceber a emergência, o soldado Heago, que estava de serviço na guarda da unidade, acionou uma equipe policial que passava pelo local. A guarnição era composta pelo 3º sargento Diogo e pelo soldado Pierott.

O sargento Diogo pegou o bebê nos braços e iniciou imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas. Após a intervenção, a criança apresentou sinais de melhora e voltou a respirar, afastando o risco imediato.

Bebê foi levado ao hospital após salvamento

Depois dos primeiros socorros, os policiais colocaram a mãe e o bebê na viatura e seguiram para o Hospital Infantil do Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim.

Na unidade de saúde, a criança recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

A atuação dos policiais foi fundamental para garantir o socorro imediato ao bebê, que já apresentava comprometimento respiratório quando chegou ao batalhão.

Mãe retorna ao batalhão para agradecer aos policiais

Dois dias após o salvamento, na quarta-feira (21), a mãe retornou ao 9º Batalhão da Polícia Militar com o filho recuperado para agradecer pessoalmente aos profissionais que participaram do atendimento.

Durante a visita, ela reencontrou o sargento Diogo, responsável pelas manobras que permitiram ao bebê voltar a respirar.

A mãe e a criança também foram recebidas por oficiais do comando do batalhão. O reencontro foi marcado por emoção e agradecimentos pela rapidez e pelo preparo dos militares durante a ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, o bebê está bem.