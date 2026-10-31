BlackSete agita Porto Canoa neste sábado; veja a programação gratuita do Parceria Legal
Evento na Serra também oferece serviços públicos, atendimentos do Procon e diversão para as crianças. No domingo, a programação termina com samba e pagode
A programação deste sábado (31) promete movimentar a Praça de Porto Canoa, na Serra, com música ao vivo, serviços gratuitos e atividades para toda a família. A partir das 19h, a cantora Bia Garcia apresenta o projeto Misturadinho da Bia. Às 21h, é a vez da tradicional Banda BlackSete comandar a noite com sucessos da black music, disco e pop.
A terceira edição do Parceria Legal começou na sexta-feira (30) e segue até domingo (1º de novembro), com entrada gratuita. Além das atrações musicais, o evento promove neste sábado, das 8h às 13h, um mutirão de cidadania, com atendimentos do Procon, EDP, Cesan, Rede Abraço e outras instituições.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
BlackSete é atração principal deste sábado
A programação musical deste sábado começa às 19h, com Bia Garcia e o projeto Misturadinho da Bia, que mistura sertanejo, pop e axé.
Às 21h, a Banda BlackSete sobe ao palco para transformar a praça em pista de dança. Conhecido por suas apresentações coreografadas, o grupo reúne no repertório diferentes vertentes da black music, disco e grandes sucessos do pop mundial.
Mutirão oferece serviços gratuitos à população
Durante a manhã deste sábado, das 8h às 13h, o público pode aproveitar uma série de atendimentos gratuitos.
Entre os serviços oferecidos estão orientações e abertura de reclamações no Procon, apoio na renegociação de dívidas e esclarecimentos sobre direitos do consumidor.
As concessionárias EDP e Cesan também participam da ação, com serviços como negociação de débitos, parcelamento de contas, troca de titularidade e cadastro na Tarifa Social de água e energia elétrica.
A programação inclui ainda a participação da Rede Abraço, com acolhimento familiar e psicossocial, orientações e suporte relacionados à prevenção e aos cuidados com o uso de álcool e outras substâncias.
Espaço infantil tem brinquedos e guloseimas gratuitas
As famílias que passarem pelo evento também encontram uma estrutura especial para as crianças, com brinquedos infláveis, área de recreação, pipoca e algodão-doce gratuitos.
A praça conta ainda com praça de alimentação e estandes de gastronomia, artesanato e produtos regionais, com participação de empreendedores da Serra.
Domingo tem forró, samba e pagode
A programação continua no domingo (1º), com atrações musicais a partir das 17h.
O cantor Allan Carvalho abre a tarde com forró e ritmos regionais. Às 19h, o grupo Pele Morena encerra a terceira edição do Parceria Legal com samba e pagode.
Programação completa
Sábado (31/10)
- 8h às 13h: Mutirão Social, com serviços de RG, Procon, EDP, Cesan, Rede Abraço e Aderes, além de atividades infantis.
- 19h: Bia Garcia – Misturadinho da Bia.
- 21h: Banda BlackSete.
Domingo (1º/11)
- 17h: Allan Carvalho – Forró e ritmos regionais.
- 19h: Pele Morena – Samba e pagode.
Serviço
Evento: Parceria Legal – 3ª edição
Data: 31 de outubro e 1º de novembro de 2026
Local: Praça de Porto Canoa, Rua Pica-Pau, Serra (ES)
Entrada: gratuita
Classificação: livre
O Parceria Legal é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, fomentado pelo Procon-ES e promovido pelo portal Aqui Notícias, com apoio institucional da Prefeitura da Serra, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo.
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