BlackSete agita Porto Canoa neste sábado; veja a programação gratuita do Parceria Legal

A programação deste sábado (31) promete movimentar a Praça de Porto Canoa, na Serra, com música ao vivo, serviços gratuitos e atividades para toda a família. A partir das 19h, a cantora Bia Garcia apresenta o projeto Misturadinho da Bia. Às 21h, é a vez da tradicional Banda BlackSete comandar a noite com sucessos da black music, disco e pop.

A terceira edição do Parceria Legal começou na sexta-feira (30) e segue até domingo (1º de novembro), com entrada gratuita. Além das atrações musicais, o evento promove neste sábado, das 8h às 13h, um mutirão de cidadania, com atendimentos do Procon, EDP, Cesan, Rede Abraço e outras instituições.

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BlackSete é atração principal deste sábado

A programação musical deste sábado começa às 19h, com Bia Garcia e o projeto Misturadinho da Bia, que mistura sertanejo, pop e axé.

Às 21h, a Banda BlackSete sobe ao palco para transformar a praça em pista de dança. Conhecido por suas apresentações coreografadas, o grupo reúne no repertório diferentes vertentes da black music, disco e grandes sucessos do pop mundial.

Mutirão oferece serviços gratuitos à população

Durante a manhã deste sábado, das 8h às 13h, o público pode aproveitar uma série de atendimentos gratuitos.

Entre os serviços oferecidos estão orientações e abertura de reclamações no Procon, apoio na renegociação de dívidas e esclarecimentos sobre direitos do consumidor.

As concessionárias EDP e Cesan também participam da ação, com serviços como negociação de débitos, parcelamento de contas, troca de titularidade e cadastro na Tarifa Social de água e energia elétrica.

A programação inclui ainda a participação da Rede Abraço, com acolhimento familiar e psicossocial, orientações e suporte relacionados à prevenção e aos cuidados com o uso de álcool e outras substâncias.

Espaço infantil tem brinquedos e guloseimas gratuitas

As famílias que passarem pelo evento também encontram uma estrutura especial para as crianças, com brinquedos infláveis, área de recreação, pipoca e algodão-doce gratuitos.

A praça conta ainda com praça de alimentação e estandes de gastronomia, artesanato e produtos regionais, com participação de empreendedores da Serra.

Domingo tem forró, samba e pagode

A programação continua no domingo (1º), com atrações musicais a partir das 17h.

O cantor Allan Carvalho abre a tarde com forró e ritmos regionais. Às 19h, o grupo Pele Morena encerra a terceira edição do Parceria Legal com samba e pagode.

Programação completa

Sábado (31/10)

8h às 13h: Mutirão Social, com serviços de RG, Procon, EDP, Cesan, Rede Abraço e Aderes, além de atividades infantis.

19h: Bia Garcia – Misturadinho da Bia.

21h: Banda BlackSete.

Domingo (1º/11)

17h: Allan Carvalho – Forró e ritmos regionais.

19h: Pele Morena – Samba e pagode.

Serviço

Evento: Parceria Legal – 3ª edição

Data: 31 de outubro e 1º de novembro de 2026

Local: Praça de Porto Canoa, Rua Pica-Pau, Serra (ES)

Entrada: gratuita

Classificação: livre

O Parceria Legal é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, fomentado pelo Procon-ES e promovido pelo portal Aqui Notícias, com apoio institucional da Prefeitura da Serra, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo.