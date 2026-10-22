Bolsa Família de novembro tem calendário antecipado; veja quando receber

O calendário do Bolsa Família de novembro de 2026 prevê pagamentos concentrados nos dias 16, 17 e 18, conforme as datas divulgadas nas informações fornecidas. A programação antecipa a liberação para parte dos beneficiários e reúne a maior parte dos depósitos no dia 18 de novembro.

De acordo com o cronograma informado, os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 recebem no dia 16, enquanto aqueles com final 2 têm pagamento previsto para o dia 17. Já os demais finais, de 3 a 0, estão previstos para receber no dia 18.

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A data do depósito é importante para as famílias que dependem do benefício para organizar as despesas com alimentação, moradia e outras necessidades básicas. Por isso, a recomendação é consultar os canais oficiais antes de considerar o valor disponível para movimentação.

Calendário do Bolsa Família de novembro de 2026

Confira as datas previstas de pagamento de acordo com o último número do NIS, sem considerar o dígito verificador:

NIS final 1: 16 de novembro;

16 de novembro; NIS final 2: 17 de novembro;

17 de novembro; NIS final 3: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 4: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 5: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 6: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 7: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 8: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 9: 18 de novembro;

18 de novembro; NIS final 0: 18 de novembro.

É importante acompanhar eventuais atualizações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela divulgação das regras e do calendário do programa.

Qual é o valor do Bolsa Família em novembro?

O valor mínimo informado para o benefício é de R$ 691 por família. No entanto, a quantia efetivamente recebida pode variar conforme a composição familiar e os adicionais aos quais os integrantes tenham direito.

Entre os valores complementares mencionados nas informações fornecidas estão pagamentos para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. Como os critérios e os valores precisam ser confirmados nas regras oficiais vigentes, o beneficiário deve consultar o extrato individual para verificar o total autorizado.

Como consultar o pagamento

Os beneficiários podem conferir a data de liberação, o saldo e o extrato pelos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família: permite consultar informações sobre o benefício;

permite consultar informações sobre o benefício; Caixa Tem: possibilita verificar o saldo e movimentar os recursos disponíveis;

possibilita verificar o saldo e movimentar os recursos disponíveis; Disque Social 121: canal de atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social;

canal de atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social; Telefone 111: atendimento da Caixa Econômica Federal.

Antes de se deslocar a uma agência ou lotérica, vale consultar os aplicativos para verificar se o depósito foi disponibilizado.

O que o beneficiário precisa saber

A data prevista no calendário não substitui a consulta individual. Pendências cadastrais, alterações na situação da família e outras condições previstas nas regras do programa podem afetar a concessão ou o valor recebido.

Por isso, é recomendável manter os dados do Cadastro Único atualizados e utilizar apenas os canais oficiais para esclarecer dúvidas sobre o pagamento de novembro.