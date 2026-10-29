Bombeiros fazem operação para salvar vaca presa há três dias em Guaçuí
Animal ficou preso em uma propriedade rural de Guaçuí e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros com equipamentos especiais.
Uma vaca que passou três dias presa em uma vala, após tentar fugir de cães, precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (29), na zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo.
O animal estava em um sítio e não conseguia sair do local por conta própria. Diante da situação, o proprietário tentou retirar o bovino, mas não conseguiu e precisou solicitar ajuda dos bombeiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo o relato do dono, a vaca teria corrido para escapar de cães e acabou ficando presa na vala. O animal permaneceu no local durante três dias, até a chegada da equipe de resgate.
Bombeiros utilizam equipamento especial para salvar vaca em Guaçuí
Uma equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionada para realizar o salvamento.
Ao chegar à propriedade, os militares avaliaram a situação e utilizaram técnicas de salvamento terrestre para retirar o bovino com segurança.
Durante a operação, os bombeiros empregaram uma talha, equipamento utilizado para movimentar cargas, que foi ancorada ao chassi da viatura. O sistema permitiu realizar a retirada controlada do animal.
Após o resgate, a vaca foi entregue ao proprietário e ficou sob os cuidados do médico-veterinário responsável.
O Corpo de Bombeiros não informou se o animal sofreu ferimentos durante o período em que permaneceu preso na vala.
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