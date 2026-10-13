BR-101 será totalmente interditada em Rio Novo do Sul
Bloqueio acontecerá nesta quarta-feira (14), das 14h às 15h, em Rio Novo do Sul, para detonação de rochas nas obras de duplicação.
Motoristas que pretendem passar pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (14), precisam ficar atentos a uma mudança no trânsito. Um trecho da rodovia ficará totalmente interditado por uma hora para a realização de uma operação com explosivos em Rio Novo do Sul.
Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, o bloqueio acontecerá no quilômetro 386,1, das 14h às 15h. Durante esse período, veículos e pedestres não poderão acessar a área, como medida de segurança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A interdição permitirá o desmonte de rochas em uma das frentes de trabalho das obras de duplicação da BR-101 Sul, entre Iconha e Rio Novo do Sul.
A detonação ocorrerá na nova pista em construção, conhecida como variante rodoviária. No entanto, devido à proximidade dos trabalhos, a concessionária também precisará interromper temporariamente o tráfego na pista atual.
A operação utilizará explosivos de forma controlada, seguindo protocolos técnicos de segurança. A previsão é retirar aproximadamente 4.467,2 metros cúbicos de material rochoso.
Após a detonação, as equipes avaliarão as condições da rodovia. Caso seja necessário, a Ecovias poderá adotar o sistema de Pare e Siga até concluir a limpeza da pista.
A concessionária alerta que chuvas ou condições meteorológicas desfavoráveis poderão provocar o cancelamento e a remarcação da operação.
A orientação aos motoristas é planejar os deslocamentos, redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada na região.
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