BR-101 será totalmente interditada em Rio Novo do Sul

Motoristas que pretendem passar pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (14), precisam ficar atentos a uma mudança no trânsito. Um trecho da rodovia ficará totalmente interditado por uma hora para a realização de uma operação com explosivos em Rio Novo do Sul.

Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, o bloqueio acontecerá no quilômetro 386,1, das 14h às 15h. Durante esse período, veículos e pedestres não poderão acessar a área, como medida de segurança.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A interdição permitirá o desmonte de rochas em uma das frentes de trabalho das obras de duplicação da BR-101 Sul, entre Iconha e Rio Novo do Sul.

A detonação ocorrerá na nova pista em construção, conhecida como variante rodoviária. No entanto, devido à proximidade dos trabalhos, a concessionária também precisará interromper temporariamente o tráfego na pista atual.

A operação utilizará explosivos de forma controlada, seguindo protocolos técnicos de segurança. A previsão é retirar aproximadamente 4.467,2 metros cúbicos de material rochoso.

Após a detonação, as equipes avaliarão as condições da rodovia. Caso seja necessário, a Ecovias poderá adotar o sistema de Pare e Siga até concluir a limpeza da pista.

A concessionária alerta que chuvas ou condições meteorológicas desfavoráveis poderão provocar o cancelamento e a remarcação da operação.

A orientação aos motoristas é planejar os deslocamentos, redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada na região.