BR-101 será totalmente interditada nesta quarta (21) em Rio Novo do Sul
O uso de explosivos desperta curiosidade, enquanto a interdição da rodovia traz uma informação de interesse imediato para os motoristas.
Motoristas que pretendem passar pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21), precisam ficar atentos a uma interdição total da rodovia. O trânsito será interrompido durante uma hora, das 14h às 15h, no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul, para a realização de um desmonte de rochas com uso controlado de explosivos.
A operação será realizada pela concessionária Ecovias Capixaba e faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul. Durante o bloqueio, a passagem de veículos e pedestres ficará temporariamente proibida no trecho, como medida de segurança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos e considerem a possibilidade de atrasos na região.
Por que a BR-101 será interditada?
Segundo a Ecovias Capixaba, o desmonte de rochas é uma das etapas necessárias para o avanço das obras de duplicação entre os municípios de Iconha e Rio Novo do Sul.
Os trabalhos abrangem o trecho entre os quilômetros 379,8 e 398,860 da BR-101.
A intervenção desta quarta-feira ocorrerá na nova pista que está sendo construída, conhecida como variante rodoviária.
Embora o serviço não provoque interferência direta no pavimento da pista atual, será necessário bloquear temporariamente o trânsito devido à proximidade entre a área de detonação e a rodovia em funcionamento.
Mais de 7 mil metros cúbicos de rochas serão removidos
A operação utilizará explosivos de maneira controlada, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança.
A estimativa da concessionária é retirar aproximadamente 7.210,61 metros cúbicos de material rochoso.
O procedimento permitirá o avanço das intervenções necessárias à construção da nova pista, que integra o projeto de duplicação da BR-101 Sul.
Para proteger motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos na atividade, o acesso ao trecho permanecerá bloqueado durante a operação.
Chuva pode adiar interdição da rodovia
A Ecovias Capixaba informou que o desmonte depende de condições meteorológicas favoráveis.
Caso haja chuva ou outras condições climáticas que comprometam a segurança dos trabalhos, a atividade poderá ser cancelada e reprogramada.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que estarão no local.
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